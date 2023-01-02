ПВО сбила 100% дронов, которыми РФ ночью атаковала Украину — Воздушные силы

2 января, 11:04
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Силы ПВО сбили все дроны, которыми РФ пыталась атаковать Украину (Фото:Полиция Киевской области)

Силы ПВО сбили все дроны, которыми РФ пыталась атаковать Украину (Фото:Полиция Киевской области)

В ночь на понедельник, 2 января, украинские силы противовоздушной обороны сбили 100% иранских дронов, которыми РФ пыталась атаковать Украину.

Об этом в эфире телемарафона сообщил пресс-секретарь командования Воздушных сил Юрий Игнат.

По его словам, также украинские силы уничтожили два беспилотника Орлан-10 и ракету Х-59.

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Игнат отметил, что во время предыдущей атаки РФ применила большее количество дронов.

«Прошлый раз не отличался тем, что и тогда 100%, и сейчас 100% БПЛА уничтожены в разных регионах страны», — сказал представитель командования.

Он добавил, что РФ, как правило, запускает дроны с восточного региона Азовского моря. Оккупанты применяют их, чтобы истощить украинскую систему ПВО.

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2 января РФ атаковала иранскими беспилотниками Shahed Киев, Киевскую, Днепропетровскую и Николаевскую области.

В столице повреждены объекты энергетической инфраструктуры. Кроме того, обломки дрона повредили балконы многоэтажки в Деснянском районе.

Воздушные силы сообщили об уничтожении 39 иранских дронов Shahed-131/136.

Инфографика: НВ
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Беспилотники Воздушные силы Дроны Война России против Украины Иранские беспилотники Shahed-136 Shahed-131

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