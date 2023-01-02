«Их контракт закончен»: Пригожин цинично прокомментировал гору трупов своих наемников — видео

2 января, 15:50
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ЧВК Вагнера несет в Украине колоссальные потери (Фото:Скриншот видео vakushevan/Twitter)

ЧВК Вагнера несет в Украине колоссальные потери (Фото:Скриншот видео vakushevan/Twitter)

В соцсетях появилось видео подготовки к отправке в РФ ликвидированных в Украине российских оккупантов из ЧВК Вагнера.

Проконтролировать процесс прибыл и их главарь, близкий к Кремлю военный преступник Евгений Пригожин.

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На обнародованных кадрах видно целую гору черных мешков с телами, которым повезло хотя бы не быть брошенными на поле боя, как это случается с сотнями других захватчиков.

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При этом сам Пригожин потери среди своих людей комментирует довольно цинично.

«Их контракт закончен. Поедут домой через неделю», — заявил он на фоне погрузки трупов, подчеркивая, что причиной расторжения «договора» с его ЧВК может быть лишь смерть.

https://twitter.com/vakushevan/status/1609532435980759040
https://www.youtube.com/embed/S5xMQL8Psao
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Подтверждением этому является, в частности, публичная расправа над наемником Евгением Нужиным, который был захвачен ВСУ, а потом вернулся в РФ в рамках обмена пленными.

Кремлевский режим практически не считается с потерями вагнеровцев, поскольку их подразделения состоят в основном из завербованных заключенных российских тюрем.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Наемники Российские военные Частная военная компания Вагнера ЧВК Евгений Пригожин Война России против Украины

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