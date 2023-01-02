Награды получили почти 29 тысяч военных. Залужный подвел итоги 2022 года в цифрах 2 января, 16:46 Защитники Украины на линии фронта в Бахмуте (Фото:REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в понедельник, 2 января, подвел несколько итогов 2022 года.

«Год, который навсегда изменил нас, наше настоящее и будущее. Год, вошедший в мировую историю. Под именем Украины и ее Вооруженных Сил», — сказано в Facebook Залужного.



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Главнокомандующий ВСУ рассказал, что Силы обороны освободили 40% захваченных после 24 февраля территорий и 28% всех оккупированных страной-агрессором РФ территорий. После освобождения правобережной части Херсонской области площадь деоккупированных территорий достигла почти 40 тыс. кв. км. Активная линия фронта сейчас составляет 1500 км, защитники Украины сдерживают врага на сухопутном участке протяженностью 3786 км.

Залужный напомнил, что за 2022 год было уничтожено более 100 тысяч российских оккупантов, 3 тыс. танков, 6 тыс. боевых бронированных машин, 2 тыс. артсистем, 420 систем залпового огня, около 300 боевых самолетов и 270 вертолетов. Только Воздушные Силы сбили 1893 воздушные цели.

Защитники Украины проходят подготовку на территории 17 стран Европы, страны-партнеры за 2022 год помогли подготовить более 20 тысяч военнослужащих. Партнеры Украины передали ВСУ критически необходимые вооружение, боеприпасы и материальные средства.

«Мы очень благодарны за поддержку и помощь, которые уже существенно влияют на ход боевых действий. При этом нам необходимо наращивание объемов и расширение номенклатуры международной технической помощи», — отметил главнокомандующий ВСУ.

Также Залужный сообщил, что после начала полномасштабного вторжения РФ защитники обеспечили эвакуацию более 600 тысяч мирных жителей из районов боевых действий. Военнослужащие сопроводили и распределили в целом более 2 млн тонн гуманитарных грузов.

Более тысячи тяжелораненых военнослужащих направили на лечение и реабилитацию в США, Израиль, Францию, Нидерланды, Норвегию, Ирландию, Данию, Испанию, Германию, Польшу, Италию, Румынию.

Государственные награды за мужество и героизм во время отражения российской агрессии получили почти 29 тысяч военнослужащих ВСУ. В частности, звание Героя Украины получили 160 военных. Знаков отличия За мужество и отвагу с начала агрессии удостоились 44 воинские части, 59 бригад и два отдельных батальона получили боевые флаги.

За год ВСУ очистили от взрывоопасных предметов 1 тыс. 346,22 гектаров территорий местности, 21,18 гектаров лесных массивов, 182,1 км дорог, 165,2 тыс. м. кв. зданий, 134,66 км линий электропередач, 39 км газопроводов, уничтожили 41,8 тыс. взрывоопасных предметов. Силы поддержки ВСУ построили четыре низководных деревянных моста общей длиной 188 м.

«Каждый день ВСУ сражаются не только за Украину, но и за близкую нам по духу Европу, за сохранение мира, безопасности и свободы во всем мире», — подчеркнул Залужный.