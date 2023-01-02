Более 700 оккупантов и десятки дронов. Генштаб ВСУ назвал три направления, где армия РФ понесла наибольшие потери за сутки

2 января, 09:09
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РФ потеряла на войне в Украине уже более 107 тысяч своих военных убитыми (Фото:Генштаб ВСУ)

РФ потеряла на войне в Украине уже более 107 тысяч своих военных убитыми (Фото:Генштаб ВСУ)

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла 107 440 своих военных, за минувшие сутки — 720.

Такие данные по состоянию на утро понедельника, 2 января, обнародовал Генштаб Вооруженных сил Украины в Facebook.

Наибольшие потери войска РФ понесли на Лиманском, Авдеевском и Бахмутском направлениях.

Видео дня

https://www.youtube.com/watch?v=OkIsG9wKq6s

Также оккупанты лишились более 19 500 единиц техники, среди них:

  • Танки — 3031 (+0)
  • Боевые бронированные машины — 6093 (+9)
  • Артиллерийские системы — 2027 (+6)
  • реактивные системы залпового огня (РСЗО) — 423 (+0)
  • Средства противовоздушной обороны (ПВО) — 213 (+0)
  • Самолеты — 283 (+0)
  • Вертолеты — 269 (+0)
  • Беспилотники (БПЛА) оперативно-тактического уровня — 1836(+44)
  • Крылатые ракеты — 723 (+0)
  • Корабли/катера — 16 (+0)
  • Автомобильная техника и автоцистерны — 4725(+5)
  • Специальная техника — 181 (+0)
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid04JXDd6HV3Ve6yKtmyPBZ7B4gw5NPKcV5SYtPmk1cd5qX3MhmHJUUmALr99X6SHF6l

Россия напала на Украину 24 февраля. 2 января — 313-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине. Ракетные удары РФ по всей территории страны продолжаются и сейчас, оккупанты атакуют гражданские объекты. С октября РФ также бьет по украинским городам дронами-камикадзе иранского производства.

За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз.

На данный момент российскими оккупантами захвачены часть Запорожской, Херсонской, Луганской, Донецкой, Николаевской и Харьковской областей.

https://www.youtube.com/watch?v=l8PwwpIijCA

ВСУ перешли в контрнаступление на юге и востоке Украины, нанося удары по складам РФ с боеприпасами и живой силе противника, удалось освободить почти всю Харьковскую область. 11 ноября украинские военные также освободили Херсон и выбили оккупантов с правого берега Херсонской области. ВСУ также постепенно освобождают Луганскую область.

После бегства войск РФ из Херсона наиболее сложная обстановка сохраняется в Донецкой области.

С октября войска РФ также начали атаковать объекты критической инфраструктуры по всей Украине, оставляя жителей городов без света, воды и тепла.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Война России против Украины Генштаб ВСУ российские потери

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