Более 700 оккупантов и десятки дронов. Генштаб ВСУ назвал три направления, где армия РФ понесла наибольшие потери за сутки 2 января, 09:09 РФ потеряла на войне в Украине уже более 107 тысяч своих военных убитыми (Фото:Генштаб ВСУ)

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла 107 440 своих военных, за минувшие сутки — 720.

Такие данные по состоянию на утро понедельника, 2 января, обнародовал Генштаб Вооруженных сил Украины в Facebook.

Наибольшие потери войска РФ понесли на Лиманском, Авдеевском и Бахмутском направлениях.

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Также оккупанты лишились более 19 500 единиц техники, среди них:

Танки — 3031 ( +0)

+0) Боевые бронированные машины — 6093 ( +9)

+9) Артиллерийские системы — 2027 ( +6)

+6) реактивные системы залпового огня ( РСЗО) — 423 ( +0)

РСЗО) — 423 +0) Средства противовоздушной обороны ( ПВО) — 213 ( +0)

ПВО) — 213 +0) Самолеты — 283 ( +0)

+0) Вертолеты — 269 ( +0)

+0) Беспилотники ( БПЛА) оперативно-тактического уровня — 1836 ( +44)

БПЛА) оперативно-тактического уровня — 1836 +44) Крылатые ракеты — 723 ( +0)

+0) Корабли/катера — 16 ( +0)

+0) Автомобильная техника и автоцистерны — 4725(+5)

Специальная техника — 181 ( +0)

Россия напала на Украину 24 февраля. 2 января — 313-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине. Ракетные удары РФ по всей территории страны продолжаются и сейчас, оккупанты атакуют гражданские объекты. С октября РФ также бьет по украинским городам дронами-камикадзе иранского производства.

За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз.

На данный момент российскими оккупантами захвачены часть Запорожской, Херсонской, Луганской, Донецкой, Николаевской и Харьковской областей.

ВСУ перешли в контрнаступление на юге и востоке Украины, нанося удары по складам РФ с боеприпасами и живой силе противника, удалось освободить почти всю Харьковскую область. 11 ноября украинские военные также освободили Херсон и выбили оккупантов с правого берега Херсонской области. ВСУ также постепенно освобождают Луганскую область.

После бегства войск РФ из Херсона наиболее сложная обстановка сохраняется в Донецкой области.

С октября войска РФ также начали атаковать объекты критической инфраструктуры по всей Украине, оставляя жителей городов без света, воды и тепла.