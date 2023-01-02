Более 700 оккупантов и десятки дронов. Генштаб ВСУ назвал три направления, где армия РФ понесла наибольшие потери за сутки
РФ потеряла на войне в Украине уже более 107 тысяч своих военных убитыми (Фото:Генштаб ВСУ)
С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла 107 440 своих военных, за минувшие сутки — 720.
Такие данные по состоянию на утро понедельника, 2 января, обнародовал Генштаб Вооруженных сил Украины в Facebook.
Наибольшие потери войска РФ понесли на Лиманском, Авдеевском и Бахмутском направлениях.
Также оккупанты лишились более 19 500 единиц техники, среди них:
- Танки — 3031 (+0)
- Боевые бронированные машины — 6093 (+9)
- Артиллерийские системы — 2027 (+6)
- реактивные системы залпового огня (РСЗО) — 423 (+0)
- Средства противовоздушной обороны (ПВО) — 213 (+0)
- Самолеты — 283 (+0)
- Вертолеты — 269 (+0)
- Беспилотники (БПЛА) оперативно-тактического уровня — 1836(+44)
- Крылатые ракеты — 723 (+0)
- Корабли/катера — 16 (+0)
- Автомобильная техника и автоцистерны — 4725(+5)
- Специальная техника — 181 (+0)
Россия напала на Украину 24 февраля. 2 января — 313-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине. Ракетные удары РФ по всей территории страны продолжаются и сейчас, оккупанты атакуют гражданские объекты. С октября РФ также бьет по украинским городам дронами-камикадзе иранского производства.
За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз.
На данный момент российскими оккупантами захвачены часть Запорожской, Херсонской, Луганской, Донецкой, Николаевской и Харьковской областей.
ВСУ перешли в контрнаступление на юге и востоке Украины, нанося удары по складам РФ с боеприпасами и живой силе противника, удалось освободить почти всю Харьковскую область. 11 ноября украинские военные также освободили Херсон и выбили оккупантов с правого берега Херсонской области. ВСУ также постепенно освобождают Луганскую область.
После бегства войск РФ из Херсона наиболее сложная обстановка сохраняется в Донецкой области.
С октября войска РФ также начали атаковать объекты критической инфраструктуры по всей Украине, оставляя жителей городов без света, воды и тепла.