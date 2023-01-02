Удар по базе мобилизованных в Макеевке. Как реагируют в России 2 января, 15:28

Страх перед HIMARS зажил новой жизнью в головах россиян

В Украине многие даже не представляют какой огромный общественный резонанс в России вызвала гибель порядка 600 мобилизованных россиян после прилета HIMARS, когда было полностью уничтожено 19-ое училище в поселке Путь Ильича.

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Ситуация с одновременным уничтожением нескольких сотен мобилизованных во временно оккупированной Макеевке вышла на новый уровень и снова запустила панические настроения в РФ. Дело в том, что скрыть ситуацию не удалось, попытка вбросить информацию о том, что количество погибших в районе 45−60 мобилизованных провалилась и еще больше подорвала доверие к официальным источникам информации, а каждый из недавно мобилизованных начал примерять на себя судьбу чмобиков из Макеевки. Страх перед HIMARS зажил новой жизнью в головах россиян.

Особую пикантность ситуации придает молчание губернатора Саратовской области РФ, из которой были большинство мобилизованных, и главы Госдумы РФ Володина, который является куратором этой области. Оба молчат. Потому что признать уничтожение порядка 600 мобилизованных россиян в макеевском ПТУ им банально страшно из-за возможного резонанса в Саратовской области.

Теперь в России ищут крайнего

Там и так не все просто после того, как ЗСУ несколько раз ударили по аэродрому в Энгельсе. Так что интересно посмотреть на продолжение истории в публичной плоскости. Ведь власти в РФ боятся не оппозицию, которая загнана под лавку, а всяческих шествий матерей и жен, боятся митингов протеста родственников, публичных писем и голосование ногами из РФ тех, кто подлежит мобилизации.

Теперь в России ищут крайнего, на которого можно будет возложить ответственность за то, что мобилизованных расположили в ПТУ и там же был склад БК, после детонации которого живых не осталось и была уничтожена вся военная техника, которая стояла возле здания. Куски тел мобилизованных россиян были разбросаны в сотне метров от ПТУ, и местные жители хорошо видели это.

Именно благодаря сарафанному радио информация быстро расползлась по соцсетям и даже российская цензура информации ничего не смогла сделать. В общем одномоментное уничтожение HIMARS целого батальона мобилизованных с техникой требует от Кремля назначить виноватого. Кандидатуру подберут. Но это не гарантирует того, что не будет новых подобных историй. Потому что HIMARS продолжают свою работу, а среди российских офицеров головотяпство и глупость неискоренимы.

Так что повторения подобных уничтожений будут до тех пор, пока российские войска будут делать распоряжения военных на территории Украины. И это точно!

Текст опубликован с разрешения автора

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