В минобороны РФ признали удар ВСУ по казарме оккупантов в Макеевке, значительно занизив данные о потерях своих войск 2 января, 15:36 От здания, где находились мобилизованные российские оккупанты, ничего не осталось после удара ВСУ (Фото:den_kazansky/Twitter)

В минобороны страны-агрессора России признали удар ВСУ из РСЗО HIMARS по зданию в оккупированной Макеевке, где расселили мобилизованных российских оккупантов.

На брифинге представитель российского ведомства сообщил, что удар был нанесен «шестью реактивными снарядами системы залпового огня HIMARS производства США по пункту временной дислокации одного из подразделений российских вооруженных сил».

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В то же время, кремлевский режим значительно занизили потери своей оккупационной армии в результате удары.

В минобороны РФ утверждают, что погибло 63 российских военных, а два снаряда были сбиты средствами ПВО.

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Удар по зданию ПТУ с российскими военными в Макеевке был нанесен в новогоднюю ночь.

Согласно данным Управления стратегических коммуникаций ВСУ, в результате ракетной атаки были уничтожены около 400 захватчиков, еще около 300 получили ранения.

Российский террорист Игорь Гиркин подтвердил информацию об уничтожении сотен российских военных в результате ракетного удара по казарме ВС РФ в Макеевке.



Причиной столь огромных потерь он назвал то, что российское военное командование разместило в том же здании склад с боеприпасами, которые сдетонировали в результате прилета ракет РСЗО HIMARS.

