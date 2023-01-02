Возле Кременной ВСУ ведут бои за ключевую трассу — британская разведка

2 января, 10:00
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Британская разведка сообщила о боях за ключевую трассу возле Кременной (Фото:Генштаб)

Британская разведка сообщила о боях за ключевую трассу возле Кременной (Фото:Генштаб)

По данным британской разведки, в течение последних пяти дней российские и украинские силы ведут бои за контроль над трассой Р66 к северу от удерживаемого Россией города Кременная в Луганской области.

В сводке ведомства в Twitter говорится, что эта трасса является ключевым маршрутом снабжения для северного участка российского фронта на Донбассе из Белгородской области.

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Использование трассы было прервано украинской артиллерией с октября, но если Украине удастся обеспечить безопасность маршрута, это, скорее всего, еще больше подорвет российскую оборону Кременной, отметили в разведке.

https://twitter.com/DefenceHQ/status/1609797305850335233

Ранее глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщал, что оккупанты боятся потерять Кременную, поэтому построили в этом районе мощную оборону и стягивают большое количество резервов и техники.

Он также сообщал, что боевые действия идут недалеко от Кременной.

По данным NYT, в последнее на этом направлении наблюдаются существенные успехи ВСУ, которые могут привести к деоккупации Кременной и взятии под контроль основных дорог, ведущие на Северодонецк и Лисичанск.

29 декабря в Генштабе сообщали, что за неделю Силы обороны Украины продвинулись на 2,5 километра в направлении Кременной.

https://www.youtube.com/watch?v=gT1GnwbpGtg
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Великобритания Луганская область Разведка Война России против Украины Кременная

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