Аэродром и объект энергосистемы. В РФ заявили об ударах по Воронежской и Брянской областях

2 января, 10:37
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Камеры наблюдения в Воронеже зафиксировали взрыв в районе аэродрома Балтимор (Фото:Скриншот видео t.me/Voronezq)

Камеры наблюдения в Воронеже зафиксировали взрыв в районе аэродрома Балтимор (Фото:Скриншот видео t.me/Voronezq)

В понедельник, 2 января, власти Брянской области РФ заявили об атаке беспилотника в Климовском районе.

По словам губернатора Александра Богомаза, в результате удара загорелся объект энергетической инфраструктуры.

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«Пострадавших нет. На месте работают все оперативные службы. В результате нанесенного удара поврежден объект энергоснабжения, в поселке отсутствует электричество», — написал он у себя в Telegram-канале.

Видео дня

Кроме того, сообщается о сильном взрыве, который произошел ночью в районе военного аэродрома Балтимор в Воронеже. Информации о его последствиях пока не поступало.

https://www.youtube.com/embed/a-VFN0-kI_w
Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Россия Воронеж Беспилотники Брянская область Война России против Украины

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