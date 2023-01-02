Аэродром и объект энергосистемы. В РФ заявили об ударах по Воронежской и Брянской областях 2 января, 10:37 Камеры наблюдения в Воронеже зафиксировали взрыв в районе аэродрома Балтимор (Фото:Скриншот видео t.me/Voronezq)

В понедельник, 2 января, власти Брянской области РФ заявили об атаке беспилотника в Климовском районе.

По словам губернатора Александра Богомаза, в результате удара загорелся объект энергетической инфраструктуры.

«Пострадавших нет. На месте работают все оперативные службы. В результате нанесенного удара поврежден объект энергоснабжения, в поселке отсутствует электричество», — написал он у себя в Telegram-канале.

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Кроме того, сообщается о сильном взрыве, который произошел ночью в районе военного аэродрома Балтимор в Воронеже. Информации о его последствиях пока не поступало.