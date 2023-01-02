Глава Минэнерго оценил вероятность блэкаута в Украине и спрогнозировал отключения света до конца отопительного сезона 2 января, 12:58 Министр энергетики заявил, что блэкаут в Украине возможен только в теории (Фото:Gleb Garanich/Reuters)

Блэкаут в Украине возможен только в теории, заявил министр энергетики Герман Галущенко.

«Наша энергосистема на протяжении почти трех месяцев работает под постоянными систематическими обстрелами. Поэтому уже есть набор технических решений, обеспечивающих стабильность ее работы. Это касается и генерации, и передачи электроэнергии. Уверен, что система удержится и дальше при дальнейших возможных ударах», — сказал он в эфире национального телемарафона.

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По словам министра, есть решения о физической защите энергообъектов, а также касаемо балансировки системы. Он отметил, что они доказывают свою эффективность и блэкаут в Украине возможен теоретически.

Галущенко также спрогнозировал, что отключения электроэнергии будут в Украине до конца отопительного сезона, но графики должны быть контролируемыми.

«Основная наша цель — сделать, чтобы отключения были плановыми и прогнозируемыми, чтобы потребители четко понимали, когда будет отключена электроэнергия, а операторы систем распределения — соблюдали графики отключений», — резюмировал министр энергетики.

РФ ведет полномасштабную войну против Украины более десяти месяцев, с 24 февраля. Оккупанты наносят удары по украинским городам во всех областях. Целями атак становятся жилые дома, больницы и гражданская инфраструктура.

Ракетные удары РФ по всей территории страны продолжаются и сейчас, оккупанты атакуют гражданские объекты.

С октября РФ также бьет по украинским городам дронами-камикадзе иранского производства.

Также войска РФ также начали атаковать объекты критической инфраструктуры по всей Украине, оставляя жителей городов без света, воды и тепла.



