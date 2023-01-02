В Укрэнерго рассказали о ситуации в энергосистеме после ночной атаки дронами 2 января, 11:26 После ночной атаки дронов усложнилась ситуация с электроснабжением в Киеве (Фото:REUTERS/Roman Petushkov)

По состоянию на утро понедельника, 2 января, ситуация в энергосистеме Украины остается полностью контролируемой. Однако после ночной атаки дронов есть повреждения энергетической инфраструктуры.

Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго в Facebook.

«Из-за сетевых ограничений, вызванных значительными разрушениями в магистральных сетях в результате 11 ракетных и 14 беспилотных атак врага, с целью предупреждения возникновения дополнительных аварий до областей доведены лимиты потребления на вечерний период», — говорится в сообщении.

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В результате ночной атаки усложнилась ситуация с электроснабжением в Киеве, в связи с чем применяются аварийные отключения. Восстановительные работы уже идут.

2 января РФ атаковала иранскими беспилотниками Shahed Киев, Киевскую, Днепропетровскую и Николаевскую области.

Воздушные силы сообщили об уничтожении 39 иранских дронов Shahed-131/136.

