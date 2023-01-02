Социологи рассказали, повлиял ли ракетный террор РФ на готовность украинцев идти на территориальные уступки ради мира — опрос 2 января, 10:38 Абсолютное большинство украинцев не готово к территориальным уступкам РФ ради достижения мира (Фото:Минобороны Украины/Facebook)

85% украинцев против территориальных уступок РФ ради достижения мира. Этот показатель в пределах статистической погрешности сохраняется даже после продолжения ракетного террора РФ.

Таковы результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

Так, в сентябре территориальные уступки считали недопустимыми 87% украинцев. После начала массированных атак ракетами и дронами-камикадзе с начала октября фактически изменений не произошло.

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Не изменилось количество опрошенных, которые выступали за переговоры и готовы отказаться от определенных территорий — 8%.

Если говорить о региональном разрезе, то во всех регионах Украины абсолютное большинство населения против любых территориальных уступок.

Даже среди жителей восточных областей, где идут наиболее интенсивные бои, 80% против уступок (готовы на уступки — только 9%). Среди жителей южных областей — 82% против уступок (готовы — только 10%). По сравнению с сентябрем, во всех регионах ситуация более или менее стабильная.

Опрос проводился с 4 по 27 декабря. Были опрошены 2005 человек методом телефонного интервью во всех регионах Украины, за исключением оккупированных территорий Донбасса и Крыма. Также не опрашивали тех, кто после 24 февраля уехал за границу. Статистическая погрешность не превышает 2,4%.

РФ ведет полномасштабную войну против Украины более десяти месяцев, с 24 февраля. Оккупанты наносят удары по украинским городам во всех областях. Целями атак становятся жилые дома, больницы и гражданская инфраструктура.

Ракетные удары РФ по всей территории страны продолжаются и сейчас, оккупанты атакуют гражданские объекты.

С октября РФ также бьет по украинским городам дронами-камикадзе иранского производства.

Также войска РФ также начали атаковать объекты критической инфраструктуры по всей Украине, оставляя жителей городов без света, воды и тепла.

Оккупанты осуществили массированную атаку по Украине ракетами и беспилотниками 31 декабря, в новогоднюю ночь и в ночь на 2 января.

