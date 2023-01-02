Заявка на членство Украины будет обсуждаться на следующем саммите с ЕС — посол 2 января, 16:12 Евросоюз (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Лидеры Евросоюза поднимут вопрос переговоров о членстве Украины в ЕС на следующем саммите Украина-ЕС в начале 2023 года. Об этом заявил глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас в интервью Укринформу, опубликованному в понедельник, 2 января.

«Могу лишь повторить, что историческим июньским решением Евросовета Украина получила перспективу стать членом ЕС — при условии продолжения реформ. Мы еще не на том этапе, когда принимаем решение о начале переговоров, но прогресс Украины в предпринятых на данный момент шагах является стабильным и заслуживает одобрения», — сказал он.



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По словам Маасикаса, политика расширения ЕС — это «геостратегическая инвестиция» в безопасность, процветание и стабильность Европы.

«Мы верим, что Украина стремится присоединиться к ЕС, поскольку считает это самым важным и надежным способом обеспечения собственного мира, стабильности и долгосрочного процветания. И если народ решил стать европейским во всех смыслах этого слова — кто же на этой Земле имеет право лишать его этого», — добавил дипломат.

Маасикас отметил, что скорость присоединения Украины к ЕС зависит в первую очередь от прогресса в ключевых вопросах, «начиная с верховенства права». Он также сказал, что у Украины уже есть большое преимущество благодаря выполнению одного из самых амбициозных соглашений — Соглашения об ассоциации, включающего Углубленную и всеобъемлющую зону свободной торговли.

Ранее в Евросовете сообщали, что саммит Украина-ЕС пройдет 3 февраля 2023 года. На встречу также приглашен президент Украины Владимира Зеленский.

Лидеры ЕС на саммите 23 июня поддержали предоставление статуса кандидата в члены ЕС Украине и Молдове. Президент Владимир Зеленский заявил, что это исторический момент в отношениях Украины и Евросоюза.



Во время заседания правительства 30 декабря 2022 года премьер-министр Денис Шмыгаль сказал, что стратегическая задача Украины — соответствовать критериям вступления в ЕС до конца 2024 года.