Подрыв Каховской ГЭС: на Николаевщине уровень воды в двух громадах поднялся почти на 6 метров 8 июня, 16:04 Херсон после подрыва россиянами Каховской ГЭС после подрыва россиянами (Фото:REUTERS/Иван Антипенко)

В результате подрыва оккупантами Каховской ГЭС на территории двух громад Баштанского района Николаевской области уровень воды вырос почти на шесть метров.

Об этом сообщила Николаевская областная прокуратура в Telegram.

Уровень воды повысился в Гороховской и Снигиревской объединенных территориальных громадах (ОТГ).

По состоянию на 11:30 среды, 8 июня, уровень повышения воды в этих громадах достигает 592 см, а в реке Ингулец на 1250 см.

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В рамках досудебного расследования специалисты-криминалисты в Николаевской области с привлечением специалистов Государственной экологической инспекции Юго-западного округа фиксируют места подтопления на территории Баштанского района, в частности Гороховской и Снигиревской ОТГ.

По состоянию на 11:30 8 июня уровень повышения воды в вышеуказанных ОТГ достигает 592 см, в реке Ингулец — 1250 см, говорится в сообщении.

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Сейчас проводится эвакуация жителей из районов, пострадавших от подтопления. Всего был эвакуирован 491 человек, включая 81 ребенка. Всего 289 домов были подтоплены, а восемь населенных пунктов были отключены от электроснабжения.

8 июня президент Украины Владимир Зеленский приехал в Николаевскую область, которая пострадала из-за российского теракта на Каховской ГЭС.

7 июня сообщалось, что из-за подрыва Каховской ГЭС уровень воды в акватории Николаева повысился на 77 сантиметров.

Каховская ГЭС — что известно о подрыве

Инфографика: NV

В ночь на вторник, 6 июня, войска РФ взорвали Каховскую ГЭС, которую контролируют более года. Города и села ниже по Днепру затопило полностью или частично.

В Укргидроэнерго сообщили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и не подлежит восстановлению. В ОК Юг уточнили, что разрушена не вся дамба, но есть значительные повреждения.

Зеленский на срочном заседании СНБО поручил провести эвакуацию из районов риска и обеспечить питьевой водой все города и села, которые получали воду из Каховского водохранилища.

Офис генпрокурора начал расследование по статье экоцид, Украина обратилась в Международный уголовный суд.

Зеленский назвал российский теракт на Каховской ГЭС крупнейшей рукотворной экологической катастрофой в Европе за десятки лет.



