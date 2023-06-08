К чему нужно готовиться ВСУ после Каховской ГЭС 8 июня, 14:43 NV Премиум

Что россияне могут еще сделать и уже готовы?

После катастрофы с Каховской ГЭС все спрашивают — какая опасность сейчас возникает для Киевской дамбы. Скажу, что опасности для любой дамбы, на которой нет россиян, никакой нет. Ни одну практически невозможно разрушить без хорошей авиационной бомбардировки, подготовки. Это просто нереально. Все дамбы строились с учетом удержать любую бомбардировку. Это надо сильно долго стараться бомбардировщикам, которые непосредственно сбрасывают на дамбу бомбы сверху, чтобы ее разрушить.

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Никакой проблемы для дамб всего днепровского каскада нет. Там нигде нет россиян. Даже ДРГ, которое может полностью захватить любую из дамб, ее не подорвет. Чтобы такой подрыв произвести, как это было с Каховской ГЭС, туда нужно несколько тонн взрывчатки. При чем даже не боевой,