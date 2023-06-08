Зеленский посетил Николаевскую область после российского теракта на Каховской ГЭС 8 июня, 15:36 Владимир Зеленский (Фото:Скриншот видео Zelenskyi/Telegram)

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 8 июня, приехал в Николаевскую область, которая пострадала после российского теракта на Каховской ГЭС.

«Николаевская область. Посетили Главную насосную станцию Управления каналов реки Ингулец, затопленную из-за разрушения плотины Каховской ГЭС», — говорится в сообщении в Telegram Зеленского.

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Президент отметил, что в подтопленных населенных пунктах Николаевской области проводится эвакуация людей, а на местах работают спасатели и представители власти.

«Обеспечиваем людей питьевой водой, необходимыми продуктами питания. В Снигиревской общине создан штаб по ликвидации последствий катастрофы, который работает в круглосуточном режиме», — пишет он.

В ночь на вторник, 6 июня, войска РФ взорвали Каховскую ГЭС, которую контролируют больше года. Города и села ниже по Днепру затопило полностью или частично.

Зеленский на срочном заседании СНБО поручил провести эвакуацию из районов риска и обеспечить питьевой водой все города и села, которые получали воду из Каховского водохранилища.

Президент назвал российский теракт на Каховской ГЭС крупнейшей рукотворной экологической катастрофой в Европе за десятки лет. В Главном управлении разведки заявили, что подрыв россиянами Каховской ГЭС увеличивает угрозу ядерной катастрофы.

Всего на правом берегу Днепра подтопило 20 населенных пунктов, эвакуировали более 2000 человек. В Корабельном районе Херсона подтоплено более 1800 домов.