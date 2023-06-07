Подрыв Каховской ГЭС: в Николаеве снова поднялся уровень воды 7 июня, 17:22 Затопленная улица в Херсоне (Фото:Courtesy of Alexander Vlasov/via REUTERS)

В результате подрыва Каховской ГЭС уровень воды в акватории Николаева повысился на 77 сантиметров.

Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич в Telegram.

По состоянию на 15:00 7 июня уровень воды в акватории Николаева в целом поднялся на 77 см.

Заметно поднятие воды на пляжах Намыва, Корабельного района, микрорайона Соляные, в яхт-клубе, на отдельных участках Большой Коренихи, Широкой Балки, говорится в сообщении.

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По словам Сенкевича, все городские службы работают в усиленном режиме.

6 июня в Николаеве фиксировали подъем уровня воды на 23 см.

Каховская ГЭС — что известно о подрыве

В ночь на вторник, 6 июня, войска РФ взорвали Каховскую ГЭС, которую контролируют более года. Города и села ниже по Днепру затопило полностью или частично.

Президент Владимир Зеленский на срочном заседании СНБО поручил провести эвакуацию из районов риска и обеспечить питьевой водой все города и села, которые получали воду из Каховского водохранилища.

В Укргидроэнерго сообщили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и не подлежит восстановлению. В ОК Юг уточнили, что разрушена не вся дамба, но есть значительные повреждения.

Офис генпрокурора начал расследование по статье экоцид.

Александр Сенкевич заявил, что Николаев станет транзитным пунктом для людей, которых вывозят из подтопленных территорий Херсонской области после подрыва россиянами Каховской ГЭС. Далее их автобусами и поездами будут везти в другие регионы страны.