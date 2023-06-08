Красный Крест Украины отреагировал на критику Зеленского из-за бездействия международной организации 8 июня, 15:27 Волонтеры Украинского Красного Креста эвакуируют людей после подрыва Каховской ГЭС (Фото:Красный Крест Украины/Facebook)

Красный Крест Украины заявил, что не имеет доступа к оккупированным Россией территориям, которые подтопило в результате подрыва россиянами Каховской ГЭС, и может действовать только в соответствии с законодательством. Волонтеры эвакуируют людей с правого берега Херсонской области.



Об этом организация сообщила в четверг, 8 июня, реагируя на критику президента Владимира Зеленского из-за бездействия Красного Креста.



Там подчеркнули, что Украинский Красный Крест — это украинская гуманитарная организация, сотрудники и волонтеры которой — украинцы. Они заявили, что поддерживают связь с международными партнерами и призывают их помочь.

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«Мы помогаем людям во всех чрезвычайных ситуациях, прежде всего тем, кто больше всего нуждается в помощи. Соблюдая законодательство Украины, наши волонтеры помогают только на подконтрольных Украине территориях. Все спасательные действия мы координируем с ГСЧС, Национальной полицией и другими органами центральной и местной власти Украины», — заявили в организации.



По словам представителей Украинского КК, после теракта на Каховской ГЭС их волонтеры сразу начали эвакуировать людей и уже вывезли 140, большинство из которых маломобильные. Сейчас шесть экипажей — более 50 волонтеров — продолжают эвакуацию.

Также более 200 волонтеров организации в Николаевской и Херсонской областях оказывают гуманитарную помощь пострадавшим в местах временного размещения и на вокзалах — питьевую воду, еду, одежду и при необходимости психологическую помощь.

7 июня президент Владимир Зеленский заявил, что Красный Крест и ООН не помогают Украине после подрыва россиянами Каховской ГЭС и Киев не получил от них ответа. Он призвал международные организации немедленно присоединиться к спасательной операции на оккупированной части Херсонской области.

Подрыв Каховской ГЭС — что известно

В ночь на вторник, 6 июня, войска РФ взорвали Каховскую ГЭС, которую контролируют больше года. Города и села ниже по Днепру затопило полностью или частично.

В Укргидроэнерго сообщили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и не подлежит восстановлению. В ОК Юг уточнили, что разрушена не вся дамба, но есть значительные повреждения.

Зеленский на срочном заседании СНБО поручил провести эвакуацию из районов риска и обеспечить питьевой водой все города и села, которые получали воду из Каховского водохранилища.

Эвакуация с правобережья Херсонской области продолжалась даже ночью, тогда как на захваченном оккупантами левобережье, которое пострадало от затопления значительно больше, разворачивается катастрофа.

Офис генпрокурора начал расследование по статье экоцид, Украина обратилась в Международный уголовный суд.

Зеленский назвал российский теракт на Каховской ГЭС крупнейшей рукотворной экологической катастрофой в Европе за десятки лет. В Главном управлении разведки заявили, что подрыв россиянами Каховской ГЭС увеличивает угрозу ядерной катастрофы.



Всего на правом берегу Днепра подтопило 20 населенных пунктов, эвакуировали более 2000 человек. В Корабельном районе Херсона подтоплено более 1800 домов.