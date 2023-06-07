«Разучились спасать жизни». ООН и Красный Крест должны помочь людям на захваченных территориях — Зеленский 7 июня, 23:47 Владимир Зеленский (Фото:REUTERS / Fabrizio Bensch)

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении в среду, 7 июня, заявил, что международные организации должны помочь украинцам на захваченной части Херсонской области после того, как российские оккупанты подорвали Каховскую ГЭС.

Он подчеркнул, что сейчас невозможно точно установить, сколько людей на захваченных территориях могут погибнуть без спасения, питьевой воды, еды и медицинской помощи. Зеленский сказал, что российские оккупанты бросили жителей захваченных населенных пунктов на крышах затопленных домов.



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Президент также отметил, что международные организации немедленно должны подключиться к спасательной операции и помочь людям именно на захваченной части Херсонской области.

«Каждый погибший там — это приговор существующей международной архитектуре, международным организациям, которые разучились спасать жизни. Если сейчас международной организации нет в зоне этой катастрофы — значит, ее вообще нет, значит, она недееспособна. Все соответствующие обращения Украины, нашего правительства есть», — заявил Зеленский.

Он добавил, что украинские военные и спецслужбы спасают людей, несмотря на обстрелы, многие мировые лидеры уже выразили поддержку Украине и четко осудили российское преступление экоцида.

Инфографика: NV

«Сейчас мы должны сконцентрировать внимание мира для ликвидации последствий очередной катастрофы по вине России, не должны допустить дальнейшую разрушительную активность оккупантов», — сказал Зеленский.

По данным президента, в Херсонской и Николаевской областях спасли более 2 тысяч человек. Он поблагодарил всех, кто помогает эвакуировать людей.

Ранее Зеленский заявил в интервью Bild, что Украина не получила ответа от ООН и Красного Креста на свой запрос о помощи.

Подрыв Каховской ГЭС — что известно

В ночь на вторник, 6 июня, войска РФ взорвали Каховскую ГЭС, которую контролируют больше года. Города и села ниже по Днепру затопило полностью или частично.



В Укргидроэнерго сообщили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и не подлежит восстановлению. В ОК Юг уточнили, что разрушена не вся дамба, но есть значительные повреждения.



Президент Владимир Зеленский на срочном заседании СНБО поручил провести эвакуацию из районов риска и обеспечить питьевой водой все города и села, которые получали воду из Каховского водохранилища.



Инфографика: NV

Эвакуация с правобережья Херсонской области продолжалась даже ночью, тогда как на захваченном оккупантами левобережье, которое пострадало от затопления значительно больше, разворачивается катастрофа.



Офис генпрокурора начал расследование по статье экоцид, Украина обратилась в Международный уголовный суд.



Зеленский назвал российский теракт на Каховской ГЭС крупнейшей рукотворной экологической катастрофой в Европе за десятки лет. В Главном управлении разведки заявили, что подрыв россиянами Каховской ГЭС увеличивает угрозу ядерной катастрофы.



По данным МВД, всего на правом берегу Днепра подтопило 20 населенных пунктов, эвакуированы более 1900 человек. В Корабельном районе Херсона подтоплено более 1800 домов.