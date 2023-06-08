«Они уже достали». Кулеба эмоционально раскритиковал реакцию ООН на преступления России 8 июня, 14:11 Дмитрий Кулеба (Фото:REUTERS/Alina Smutko)

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба резко раскритиковал призывы ООН о проведении расследования подрыва Каховской ГЭС и назвал их «игрой в поддавки для россиян».

Министр напомнил о реакции ООН на убийство украинских военнопленных в Еленовке.

«Мы уже имели этот опыт. Убили наших военнопленных, и мы сказали ООН: „Пришлите свою миссию и пусть расследуют“. Вы думаете, они доехали? Они туда не доехали. Я вам больше скажу, эта миссия была тихонько закрыта ООН, что называется, „без шума и пыли“. Поэтому у меня одно предложение для всех, кто хочет каких-то расследований и комиссий — вы приезжайте в Киев, ночуйте и проводите ночи в подвалах и утром выходите на улицы, расследуйте, сколько „шахедов“ прилетело, сколько ракет», — сказал он в эфире 1+1.

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По словам Кулебы, «они просто уже достали постоянной этой игрой в квази справедливость».

Министр заявил, что процедуры, которые существуют в ООН, тормозят процессы и мешают им быстро реагировать.

«Когда проблема не в отсутствии желания что-то делать, а в процедурах, которые тормозят процесс развертывания международных миссий на территориях, которые пострадали. Это что касается ООН, но мы ускоряем процесс», — сказал он.

Инфографика: NV

Подрыв Каховской ГЭС — что известно





В ночь на вторник, 6 июня, войска РФ взорвали Каховскую ГЭС, которую контролируют больше года. Городам и селам ниже по Днепру грозит затопление. Пострадает также левобережье региона, которое контролируют оккупанты.

Президент Владимир Зеленский на срочном заседании СНБО поручил провести эвакуацию из районов риска и обеспечить питьевой водой все города и села, которые получали воду из Каховского водохранилища.

Под угрозой затопления около 80 населенных пунктов региона, 16 тысяч человек на правобережье Херсонской области находятся в критической зоне.