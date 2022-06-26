Мини-СССР. Путин заявил, что все вопросы по Союзному государству России и Беларуси согласованы

26 июня, 00:40
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Путин и Лукашенко встретились в Санкт-Петербурге (Фото:Российское пропагандистское издание РИА Новости / Telegram)

Путин и Лукашенко встретились в Санкт-Петербурге (Фото:Российское пропагандистское издание РИА Новости / Telegram)

Российский диктатор Владимир Путин во время встречи со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко в Санкт-Петербурге в субботу, 25 июня, заявил, что Россия и Беларусь пришли к соглашению о создании Союзного государства.

"Конечно, в поле нашего зрения остаются вопросы, связанные со строительством Союзного государства. Здесь у нас между профильными ведомствами практически все согласовано, вопрос только в реализации намеченных целей. В общем, достаточно объемный у нас перечень вопросов, которые мы должны обсудить", - цитирует Путина белорусское пропагандистское государственное агентство БЕЛТА.

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По его словам, сейчас остается реализовать все поставленные цели по созданию союза.

Путин и Лукашенко в субботу, 25 июня, провели встречу в Санкт-Петербурге. Официально два диктатора должны обсуждать развитие стратегического партнерства и интеграции. Лукашенко, говоря об этой встрече накануне, анонсировал «серьезные переговоры с Путиным по поводу серьезной проблематики».

В конце прошлого года за два месяца до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое, как надеялись в Кремле, через несколько дней должно было завершится оккупацией Украины, Лукашенко заявил, что они с Путиным создадут «продвинутую» версию СССР. Он говорил, что в новом союзе с Россией учтут все "ошибки Евросоюза" и оставят "положительное из советского прошлого".

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9 сентября 2021 года Лукашенко и Путин согласовали 28 союзных программ, позже утвердили военную доктрину и подписали декрет Союзного государства. В ноябре в Госдуме РФ объявили, что приступают к совместной работе с парламентом Беларуси по унификации законодательств двух стран.

Союзное государство – надгосударственное образование России и Белоруссии, договор о создании которого был подписан еще в 1999 году. Предполагается, что внутри объединения будет действовать единое политическое, экономическое, военное, таможенное, валютное, юридическое, рыночное и культурное пространство, но за 23 года лишь малая часть планов была воплощена в реальность.

Редактор: София Лазарова

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Теги:   Россия Владимир Путин Беларусь Александр Лукашенко Россия-Беларусь Союзное государство России и Беларуси

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