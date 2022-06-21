В Минобороны назвали количество белорусских военных на границе с Украиной 21 июня, 13:57 Цей матеріал також доступний українською На границе с Украиной находятся до 4000 личного состава армии Беларуси (Фото:Минобороны Беларуси/Telegram)

На границе с Украиной находятся до 4000 военных Беларуси.

Об этом сообщил спикер Минобороны Украины Александр Мотузяник в эфире национального телемарафона.

«На границе в Брестской и Гомельской областях сейчас до семи белорусских батальонов — это до 3,5−4 тысяч личного состава. Но надо понимать, что там есть и российские войска. Не скажу их количество, но есть ряд населенных пунктов, где они расквартированы. Учитывая то, что на сегодня белорусская сторона предоставляет России всю логистику, вполне возможен вариант, что россияне смогут достаточно быстро перебросить на территорию Беларуси какие-то дополнительные резервы и, возможно, подготовить наступление, но к этому надо готовиться», — пояснил он.

Видео дня

Мотузяник добавил, что численность белорусской армии составляет около 60 тысяч военных.

Он также уточнил, что Украина пока не наблюдает создание мощной наступательной группировки для повторного наступления с территории Беларуси. Однако действия России заставляют ВСУ держать там войска.

«Это такая российская тактика: основной удар — Луганщина, Донетчина, остальное — постоянные обстрелы, отвлекание нашего внимания, сковывание действий наших подразделений. Таким способом они заставляют нас держать там войска. Мы прекрасно понимаем: как только мы оттуда подразделения заберем — они могут осуществить повторное наступление. В ближайшей перспективе мы этого пока не видим, но вынуждены укреплять это направление», — резюмировал Мотузяник.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что украинские власти не ожидали нападения с территории Беларуси, а представители соседней страны до последнего уверяли, что ничего подобного не произойдет.



В конце мая в минобороны Беларуси объявили, что по поручению Лукашенко создадут «народное ополчение». 7 июня в белорусской армии начались занятия по «боевой готовности». Также захвативший власть в Беларуси режим Лукашенко начал тренировки по «переходу из мирного в военное время», сообщает украинская разведка.



Британская разведка считает, что Лукашенко балансирует между поддержкой войны РФ против Украины и желанием избежать прямого военного участия с риском западных санкций, украинского ответного удара и возможного недовольства в белорусских вооруженных силах.

Президент Владимир Зеленский 6 июня заявил, что риски повторного вторжения со стороны Беларуси минимальны, но Украина готовится ко всем возможным сценариям.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.