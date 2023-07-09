Зеленский еще не решил, ехать ли на саммит НАТО — Стефанишина 9 июля, 19:38 Зеленский еще решает, ехать ли на саммит НАТО или нет (Фото:REUTERS / Spasiyana Sergieva)

Пока нет финального решения относительно участия президента Украины Владимира Зеленского в саммите НАТО в Вильнюсе 11−12 июля.

Об этом заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в интервью Европейской правде.

«Еще не принято никаких окончательных решений [о визите президента]. Мы до конца не понимаем формата всех встреч в Вильнюсе, но и до конца не понимаем решений, которые будут физически положены на стол. То есть моделируем ситуацию: Вильнюс, происходит заседание Совета Украина-НАТО, выступление президента на самом саммите. На столе перед лидерами лежат финальные документы, которые предлагают принять по результатам саммита. Вот мы сейчас не знаем, что будет в этих документах», — говорит Стефанишина.

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По словам вице-премьера, от финальных документов будет зависеть, поедет ли президент на саммит.

«Всю эту неделю и предыдущие месяцы мы провели в коммуникации с союзниками. Президент совершил ряд визитов лично. Он поехал в Турцию вести соответствующие переговоры. И его роль, я думаю, будет определяющей и в решениях, которые могут быть приняты по Швеции. Это очень важно. Потому что мы думаем не только за себя, а и за друзей, скажем так. И продолжаются переговоры, которые ведет Ермак по гарантиям безопасности. Продолжается работа по финальным документам. Никаких решений еще не принято», — добавила она.

7 июля генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что президент Украины Владимир Зеленский примет участие в саммите НАТО в Вильнюсе.



В то же время газета The Washington Post сообщала 7 июля, что союзники по НАТО до сих пор не определились, что предложить Украине на саммите в Вильнюсе.

Столтенберг ранее говорил, что члены НАТО на саммите планируют утвердить многолетний пакет поддержки Украины, который должен приблизить ее вступление в Альянс. При этом, по его словам, формального приглашения Украины в НАТО на саммите не будет.

Украинские чиновники же ожидают четких сигналов от НАТО относительно членства. В Офисе президента даже говорили, что Зеленский не поедет на саммит НАТО, если лидеры стран альянса «не проявят смелости» в этом вопросе.