Столтенберг подтвердил, что Зеленский примет участие в саммите НАТО в Вильнюсе 7 июля, 15:29 Йенс Столтенберг (Фото:REUTERS/Yves Herman/File Photo)

Генсек НАТО Йенс Столтеберг в пятницу, 7 июля, подтвердил, что президент Украины Владимир Зеленский примет участие в саммите НАТО в Вильнюсе.

«Президент Зеленский присоединится к нам на первом заседании нового Совета Украина-НАТО. Это будет платформа для кризисных консультаций и принятия решений, где мы все находимся на равных, чтобы решать общие проблемы безопасности», — сказал генсек во время брифинга.

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Столтенберг добавил, что на саммите страны НАТО предпримают дальнейшие важные шаги по укреплению сдерживания и обороны, чтобы противодействовать двум основным угрозам для Альянса — России и терроризму.

11−12 июля в Вильнюсе состоится саммит НАТО. Украина рассчитывает получить на нем четкий сигнал о готовности присоединиться к Альянсу. Столтенберг заявлял, что такой сигнал будет, однако без формального приглашения Киева в Альянс.

По данным Wall Street Journal, до вступления в НАТО страны Запада предложат Украине модель безопасности по образцу Израиля. Она облегчит передачу Киеву оружия, передовых технологий и будет шагом на пути к членству в Альянсе.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее говорил, что не видит смысла участвовать в саммите НАТО в Вильнюсе, если Украина не получит четкого сигнала о своем членстве.