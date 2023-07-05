Украина на саммите НАТО получит «много», но не все то, на что рассчитывает — президент Литвы 5 июля, 12:48 Гитанас Науседа (Фото:Пресс-служба президента Украины)

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что несмотря на интенсивные дискуссии между странами НАТО, во время саммита в Вильнюсе удастся договориться о таких обязательствах перед Украиной, которые ее не разочаруют. Об этом сообщает LRT.

«И, ну, я чувствую, что мы все-таки найдем те формулировки, которые не разочаруют украинцев и скажут больше, чем мы привыкли говорить», — добавил он.

По словам президента Литвы, некоторые страны НАТО приедут в Вильнюс с обязательствами предоставить гарантии безопасности Украине, и уже есть договоренность о создании совета Украина-НАТО для усиления интеграции Киева в Альянс.

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Он также поддержал стремление украинцев к вступлению в Альянс.

«Да, двери НАТО открыты, но для некоторых стран они открываются очень быстро, а другие вообще не могут найти эти двери, и я считаю, что украинцы вполне правильно задают вопрос о том, почему они сегодня еще не являются членами НАТО», — подчеркнул Науседа.

Он добавил, что президент Украины Владимир Зеленский получит многое от саммита в Вильнюсе, но «не все».

«Президент Зеленский, я надеюсь, когда он приедет в Вильнюс, он получит, возможно, не все из того, на что рассчитывает в своих максимальных планах, но точно получит много», — сказал Науседа.

Науседа заявил, что не стал бы «категорически утверждать», что приглашения вступить в Альянс после войны в том или ином виде не будет.

В то же время, по его словам, это не будет «программой-минимум», поскольку такая программа будет лишь повторением Бухарестского саммита с добавлением совета НАТО-Украина и обязательств по поддержке.

«Я думаю, что мы будем выше программного минимума, но я не хочу забегать вперед. В любом случае, точно не одно, не два и даже не четыре государства, которые хотели бы более амбициозного текста [относительно членства Украины], и именно сейчас происходит диалог между такими государствами и более осторожными государствами, и я надеюсь, что он завершится взаимоприемлемым способом», — сказал Науседа.

Ранее Науседа заявлял, что Украине могут предложить упрощенное вступление в НАТО.

Вступление Украины в НАТО — что известно

11−12 июля в Вильнюсе состоится саммит НАТО. Украина рассчитывает получить на нем четкий сигнал о готовности присоединиться к Альянсу.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что такой сигнал будет, однако без формального приглашения Киева в Альянс.

В то же время издание Politico писало, что западные союзники еще не имеют единой позиции относительно гарантий безопасности, которых просит Украина.

По данным Wall Street Journal, до вступления в НАТО страны Запада предложат Украине модель безопасности по образцу Израиля. Она облегчит передачу Киеву оружия, передовых технологий и будет шагом на пути к членству в Альянсе.

Ранее агентство Axious сообщало, что президент США Джо Байден поддерживает план генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга объявить, что Украине не нужно будет выполнять план действий по членству (ПДЧ), чтобы присоединиться к Альянсу.

Однако сам Байден заявил, что не имеет такого намерения, отметив, что Украина «сделала все, что связано с демонстрацией способности к военной координации», но американский президент добавил, что остаются вопросы относительно «безопасности этой системы».

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не видит смысла участвовать в саммите НАТО в Вильнюсе, если Украина не получит четкого сигнала о своем членстве.