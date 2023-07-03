Саммит в Вильнюсе: три сценария для Украины 3 июля, 17:58

Какие три сценария видят для нас партнеры?

«Более 20 стран — членов НАТО поддерживают вступление Украины в Альянс», — рапортует украинская власть. И действительно, последние несколько месяцев Украина готовится к саммиту НАТО, который уже в июле пройдет в Вильнюсе. Основные усилия сконцентрированы на том, чтобы получить как можно больше поддержки и — потенциально — какие-то конкретные решения в нашу пользу.

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Здесь не мешало бы вспомнить саммит в Бухаресте в 2008 году. На котором Путин рассказывал о дружбе и мире, а менее чем через четыре месяца вторгся в Грузию. Отчасти именно потому, что получил фактические заверения в том, что ни Украина, ни Грузия частью Альянса не будут. И казалось бы, миру пора выучить этот урок: вступление в НАТО не является поводом для эскалации, а вот не-вступление — вполне. Впрочем, какие настроения царят среди Украины и среди союзников?

Украинские ожидания

Естественно, Украина хочет гарантий вступления — сейчас или после войны, но четкого приглашения к вступлению в НАТО, четкой дорожной карты и наконец отхода от риторики об «открытых дверях», в которые никто не приглашает войти. Ведь мы слишком долго стояли на пороге, а теперь имеем все шансы быть убитыми на этом же пороге.

Украинская дипломатия без устали работает над получением поддержки вступления. Год назад в ОП разработали так называемый Киевский договор по безопасности, в котором пытались заложить себе пространство для маневра, максимально широко описав гарантии безопасности. Какие гарантии, какой механизм — Киевский договор по безопасности на эти вопросы ответа не дает. И неудивительно. В ОП имели еще надежду и немного наивности на двусторонние гарантии безопасности. Но как оказалось, предоставлять их никто не спешит.

Нынешний уровень поддержки Западом не является даже минимально достаточным

Следовательно, полноправное членство в Альянсе является единственно реалистичной опцией неповторения в будущем войны с Россией. После всех Будапештских меморандумов и ряда гибридных и конвенционных войн с Россией в украинском политикуме в этом нет никакого сомнения. Вместе с тем, наши ожидания — это только наши ожидания. А что думают наши партнеры?

Реальность Альянса

Между тем, среди 20 стран — членов НАТО, которые готовы видеть Украину в своем составе, тоже нет единодушия — не говоря уже о тех 9, которые пока не высказались. Как ни крути, а должны осознавать, что войны с Россией — боятся и не хотят, распада ее — боятся и не хотят, в выход Украины на границы 1991 года — преимущественно не верят. И это все влияет на видение безопасности Украины в будущем.

Итак, какие три сценария видят для нас партнеры?

Сценарий № 1. Вооружать Украину и в дальнейшем. По сути, это сама суть мантры о «поддерживать столько, сколько нужно». Это не самая плохая опция и минимально для нас приемлемая. Очевидно, что без устойчивой западной поддержки мы не сможем самостоятельно вести войну с Россией, которая имеет в разы больше ресурсов. Впрочем, нынешний уровень поддержки Западом не является даже минимально достаточным для полного выполнения наших задач. И это горы работы для наших дипломатов и военных — больше оружия, больше обучения, более широкая номенклатура, меньше ограничений и так далее. Иначе это печально известная «война на истощение» на годы с потенциальным замораживанием конфликта, когда эти ресурсы — или политическая воля на их предоставление — закончатся. А значит — вероятность новой войны в горизонте 5−20 лет.

Сценарий № 2. Вступление сразу после победы. На этом сходится большинство из тех, кто готов видеть Украину членом НАТО. Единственная проблема здесь в определении понятия «победа» и ее достижения. Победа — это границы 24 февраля? 1991 года? Для нас — 1991 года, но как уже упоминала выше — мало кто верит в возможность победы именно в такой конфигурации. Опять же, это требует значительно больше оружия, значительно больше поддержки, санкций, изоляции России. Готов ли к этому Запад? Вопрос. Ответ на который нам может не понравиться. Поэтому конкретная перспектива вступления — это хорошо, но до победы еще надо как-то доползти. А внутренних ресурсов на это — даже с западной поддержкой — у нас не так много.

Сценарий № 3. Вступление в течение войны. Эту опцию поддерживают единицы, ведь это будет порождать вопрос о вступлении Альянса в войну. И по сути, в этом сценарии есть два варианта — прямое вовлечение НАТО в войну, к чему не готов абсолютно никто, даже наши ближайшие друзья. И второй вариант — «немецкий» — вступление частями. Но и отличие от ситуации ФРГ-ГДР — колоссальное. ФРГ и ГДР фактически были двумя государствами, признанными мировым сообществом. Да, это была разделенная Германия, но по факту — два государственных образования. У нас же — оккупированные и незаконно аннексированные третьей силой территории, изменение принадлежности которых не признает ни одно вменяемое государство мира. И вопрос политических, безопасностных и юридических механизмов в этом сценарии остается открытым, и опять же, потребует колоссальной дипломатической работы.

За последние полтора года Украина имела не один и не два урока реалистичного восприятия ситуации вокруг. Но также не один и не два раза имела успехи там, где эти успехи считались невозможными. В случае с саммитом НАТО не стоит очаровываться, чтобы не разочаровываться. Геополитическая реальность значительно сложнее, чем нам оно представляется, когда мы думаем, что мир стал украиноцентричным.

Вместе с тем, не стоит и отчаиваться. Мы разбиваем несколько скал, которые значительно больше по размеру наших возможностей, но слаженная работа, единство и настойчивость уже не раз нам пригодились. Поэтому с холодной головой, четким осознанием национального интереса и стальной хваткой работаем над приглашением к вступлению в НАТО уже на Вильнюсском саммите. Литовцы для нас всегда являются непоколебимой поддержкой, поэтому пусть этот саммит в Вильнюсе станет знаковым. В свое время именно в Вильнюсе Янукович окончательно разрушил безопасность Украины, отказавшись подписывать Соглашение об Ассоциации, поэтому в Вильнюсе эта безопасность и должна быть восстановлена благодаря предоставлению четкой дорожной карты вступления в НАТО.

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