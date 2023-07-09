Глава МИД Кулеба: После саммита путь Украины в НАТО точно станет короче. Несколько важных решений уже согласованы 9 июля, 09:17 Дмитрий Кулеба (Фото:Henry Nicholls/Pool via REUTERS)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба после визитов президента в четыре страны на этой неделе заявил, что несколько важных для Украины и НАТО решений уже согласованы и после саммита, который состоится 11−12 июля, путь Киева к членству «точно станет короче».



Об этом он написал в Instagram в субботу, 8 июля.



Кулеба рассказал, что во время поездок в Болгарию, Чехию, Словакию и Турцию украинская сторона работала над многими вопросами, в частности по оружию, и членству в ЕС.

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«Но параллельно с этой работой мысленно я был… в Вильнюсе. Несколько важных для Украины и НАТО решений уже согласованы. По итогам саммита наш путь в Альянс точно станет короче. И это очень важный результат, о котором нам, как и во многих других случаях, говорили, что этого не будет, а мы вместе с ближайшими партнерами это сделали», — заявил глава МИД.

По его словам, не хватает ясности относительно приглашения Украины присоединиться к блоку — и сейчас «уникальный момент», чтобы это исправить.

«Для НАТО упустить эту возможность будет означать сделать подарок Путину в момент, когда его надо дожимать на всех фронтах. Работа продолжается. И будет продолжаться без перерыва в течение выходных, до последней минуты принятия декларации саммита НАТО в Вильнюсе», — добавил Кулеба.

7 июля газета The Washington Post сообщила, что за считанные дни до вильнюсского саммита союзники по НАТО до сих пор не определились, что предложить Украине.

В Белом доме заявили, что сразу после него Киев не присоединится к Альянсу. Украина ранее заявляла, что и не рассчитывает на вступление прямо сейчас, но хочет получить четкий сигнал о приглашении и политическое решение. Также президент Владимир Зеленский ждет:

оборонных пакетов для Украины, но «не только обещания, но и понятные сроки выполнения»;

обсуждения гарантий безопасности для Украины, которые необходимы стране, пока она не стала полноправным членом Альянса.