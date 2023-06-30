Зеленский не поедет на саммит НАТО без приглашения Украины в альянс — Жовква 30 июня, 05:28 Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Alina Smutko)

Президент Украины Владимир Зеленский не посетит саммит НАТО, запланированный 11−12 июля в Вильнюсе, если лидеры стран альянса «не проявят смелости» в вопросе членства Украины.

Об этом заявил Reuters замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква.



«Президент не поедет на саммит, если лидеры (стран НАТО— ред) будут склонны проявлять или проявят недостаток смелости, в то время как Украина всем своим мужеством, волей, силой и высоким моральным духом борется с российской агрессией», — сказал Жовква.

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По его словам, у Зеленского «нет причин и времени ехать, если на саммите в Вильнюсе не будет результата». На вопрос о том, насколько сейчас Украина близка к получению приглашения в альянс, он ответил: «Мы ближе, чем полгода назад. И еще осталось время, на самом деле осталось много времени…».

Игорь Жовква указал, что Финляндия и Швеция подали заявку на членство в 2022 году, и получили ответ уже в июне того же года. «Мы просим начать процедуру (вступления Украины в НАТО— ред.)», — подчеркнул дипломат.

Reuters отмечает, что он «в какой-то момент стукнул по столу, чтобы подчеркнуть свою точку зрения».