Страны НАТО не решили, что пообещать Украине на саммите в Вильнюсе — WP 7 июля, 16:22 В НАТО не определились с гарантиями безопасности для Украины (Фото:REUTERS/Yves Herman/File Photo)

Союзники по НАТО до сих пор не определились, что предложить Украине на саммите в Вильнюсе 11−12 июля, пишет The Washington Post в пятницу, 7 июля.

Украина надеется, что по итогам саммита получит «четкий сигнал» о том, что в конечном итоге присоединится к Альянсу, отмечает газета. США, которые имеют наибольшее влияние среди 31 члена НАТО, в течение нескольких месяцев «лавировали», пытаясь снизить ожидания Киева и перевести разговор на «гарантии безопасности» вместо членства Украины в ближайшей перспективе, которое многие члены Альянса не хотят обсуждать, пока страна защищается от полномасштабной российской агрессии.



Видео дня

Как сообщает WP, многие официальные лица и аналитики считают, что решение НАТО в 2008 году не называть конкретную дату вступления Украины и Грузии в Альянс сделало их мишенью для страны-агрессора. Другие до сих пор сомневаются, «готова ли» Украина присоединиться к Альянсу, упоминают необходимость реформы армии и победы над коррупцией.

В материале сказано, что украинские власти хотят получить приглашение в НАТО даже без фиксированной даты, а также рассчитывают на обязательства в области безопасности от западных стран «как можно скорее». Такие гарантии безопасности могли бы сдержать страну-террориста от «крупных актов агрессии» в будущем, пишет газета. Пакет возможных гарантий до сих пор не утвержден.

«Практически любой результат Вильнюсского саммита, за исключением немедленного приглашения вступить в НАТО, скорее всего, оставит Украину почти в таком же неопределенном положении, в котором она оказалась после Бухареста [саммита в 2008 году]», — считают авторы материала.

Ожидается, что Североатлантический альянс модернизирует формат Комиссия Украина — НАТО до Совета Украина НАТО, что должно «дать Украине больше свободы действий, в том числе возможность созывать встречи и поднимать вопросы». Министр обороны Алексей Резников также отметил, что у украинских властей есть список ключевых сфер сотрудничества с НАТО — закупки, обучение, совместное оборонное планирование — что, как они надеются, утвердят на саммите в Вильнюсе.

«[В декларации по итогам саммита в Вильнюсе] мы должны опровергнуть представление о том, что для того, чтобы иметь право на членство, они должны быть в мире с Россией, что если у вас замороженный конфликт, вам здесь не рады», — считает бывшая помощница генсекретаря НАТО по оборонным инвестициям, представительница Европейского совета по международным отношениям Камиль Гранд.

Саммит НАТО в Вильнюсе — что известно

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил, что члены НАТО на саммите в Вильнюсе планируют утвердить многолетний пакет поддержки Украины, который должен приблизить ее вступление в Альянс.

При этом, по его словам, формального приглашения Украины в НАТО на саммите не будет.

Президент Владимир Зеленский ранее призывал президента США Джо Байдена незамедлительно пригласить Украину в НАТО. Он отмечал: Украина понимает, что не сможет вступить в Альянс в состоянии войны, но приглашение станет важным сигналом и стимулом для защитников. Зеленский будет участвовать в саммите, формат еще не известен.