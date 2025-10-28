Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова провести мирные переговоры где угодно, если это поможет приблизить завершение войны — даже в столице Венгрии Будапеште .

Об этом он сказал во время встречи с журналистами, сообщило издание LIGA.net.

По словам главы государства, место переговоров не имеет принципиального значения, главное — результат.

«Если будут результаты — Бог с ним, пусть переговоры состоятся, где угодно. Если это будет условие трехсторонней встречи, а значит, мы выйдем с каким-то положительным финалом для Украины, прежде всего по окончанию войны, то Бог с ним — пусть он зарабатывает свои бенефиты. Наша задача — это окончание войны», — сказал Зеленский.

Украинский президент отметил, что не исключает возможности переговоров даже в Будапеште, несмотря на премьер-министра Виктора Орбана, который, по его словам, «все блокирует Украину». Также Зеленский напомнил, что именно в венгерской столице в 1994 году был подписан Будапештский меморандум, который он назвал «недееспособным документом».

«Не очень веришь в чистоту этого соглашения. Но если трехсторонняя встреча и об окончании войны — то мы готовы, все равно где. Почти все равно — не в России, конечно, и точно не в Беларуси», — подчеркнул президент.

16 октября президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным, по результатам которого анонсировал новую встречу с ним в Будапеште.

Лидер США сказал, что к переговорам с Россией, которые должны состояться в течение двух недель и будут касаться, в частности, Украины, присоединятся вице-президент Джей Ди Вэнс, государственный секретарь Марко Рубио и специальный представитель Стив Уиткофф.

17 октября спикер Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Путин действительно планирует встретиться с Трампом, но переговорам должна предшествовать «тщательная подготовка».

20 октября Рубио и Лавров провели телефонный разговор, во время которого обсудили «следующие шаги» в продолжении переговоров между лидерами двух стран о завершении войны в Украине.

21 октября телеканал CNN со ссылкой на представителя Белого дома сообщил, что встреча между госсекретарем США и главой МИД России, которая должна была состояться на этой неделе, пока отложена на «некоторое время».

Позже в тот же день журналист NBC News заявил, что планирование встречи Трампа и Путина пока приостановлено.

22 октября Трамп подтвердил, что отменил запланированную встречу с Путиным в Будапеште. Он также выразил уверенность, что введенные санкции США против российских компаний Роснефть и Лукойл окажут влияние на мирный процесс.