Виктор Ягун генерал-майор запаса Службы безопасности Украины, бывший заместитель председателя СБУ

Она может состояться, но я сомневаюсь, что она состоится в Будапеште. Начались вбросы, причем вбросы, скорее всего, с российской стороны, о возможности каких-то терактов, нападений, снайперов. И Будапешт, несмотря на то, что находится где-то очень далеко от эпицентра демократических процессов, он якобы плюс-минус комфортным должен был бы быть для Путина в приеме, все же находится на границе с Украиной. А тут какие-то беспилотники летают — а это украинские, или это неизвестно чьи.