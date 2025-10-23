Путин заявил, что встреча с Трампом переносится

Президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин во время встречи в Анкоридже, Аляска, 15 августа 2025 года (Фото: REUTERS/Kevin Lamarque)

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что запланированная в Будапеште встреча с президентом США Дональдом Трампом переносится. Об этом он сказал в четверг, 23 октября, на заседании XVII съезда российского географического общества.