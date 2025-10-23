Путин заявил, что встреча с Трампом переносится
Президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин во время встречи в Анкоридже, Аляска, 15 августа 2025 года (Фото: REUTERS/Kevin Lamarque)
Российский диктатор Владимир Путин заявил, что запланированная в Будапеште встреча с президентом США Дональдом Трампом переносится. Об этом он сказал в четверг, 23 октября, на заседании XVII съезда российского географического общества.
Также глава Кремля прокомментировал новые санкции США. Путин утверждает, что они «существенно не будут влиять на экономическое самочувствие» РФ, и являются инструментом «давления на Россию».
«Санкции — недружественный акт, они не укрепляют российско-американские отношения», — заявил диктатор.
