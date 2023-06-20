«Геополитические игры». Рахманин рассказал, зачем лидеры африканских стран приехали в Киев и Москву с собственным мирным планом 20 июня, 14:29 Переговоры президента Владимира Зеленского с представителями африканских стран (Фото:president.gov.ua)

Нардеп, член Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин в интервью Radio NV рассказал, зачем лидеры африканских страны приехали в Киев и Москву с собственным мирным планом.

В эфире Radio NV Рахманин отметил, что в состав делегации вошли семь стран с разными политическими курсами.

«Там были откровенно пророссийские ЮАР и Уганда, были Замбия и Коморские острова, которые, кстати, голосуют в пользу Украины в ООН и движутся в западном векторе. И есть нейтральные Египет, Конго и Сенегал», — сказал нардеп, добавив, что члены делегации представляли разные части Африки.

Видео дня

«Дело в том, что африканцам очень болит история о зерновом соглашении, они от этого страдают больше всего. … У африканцев абсолютно прагматические соображения: они очень зависят от зерновой сделки, они не хотят, чтобы она сорвалась и хотят влиять на обсуждение зерновой сделки, ее возможное расширение», — объяснил он.

Рахманин напомнил, что до недавнего времени представители Африки не были вовлечены в зерновую сделку, «хотя считаются главным конечным юзером», и им нужен был формальный повод, чтобы вмешаться в этот процесс.

«Этот формальный повод — написать план примирения России и Украины, что будет в этом плане — на самом деле абсолютно безразлично. Надо было что-то написать, чтобы с этим можно было поехать и в Украину, и в Россию», — считает нардеп.

По его словам, у африканской делегации есть и другой мотив, который Рахманин называет «второстепенным».

«Это попытка все-таки увеличить вес африканских стран вообще в мировой политике, в геополитике. Потому что если бы мы с вами два года назад обсуждали важные мирные инициативы африканских стран, мы бы просто пожали плечами. А сейчас это абсолютно логично, потому что обе стороны конфликта, я не говорю о войне, говорю о конфликте между Западом и Россией, пытаются перетянуть глобальный Юг, и в частности африканские страны, на свою сторону. И поэтому любые контакты с африканскими странами, особенно с такой важной как ЮАР, очень важны. Каждая из стран пытается с одной стороны передать месседжи через эту страну и вообще через африканцев, с другой стороны — использовать их как параллельную площадку, как страну, как фактор, который, пусть опосредованно, влияет на Россию», — объяснил Рахманин.

Нардеп напомнил, что Россия входит в объединение БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка), которое осталось одной из немногих международных площадок, на которых Россия может активно себя вести.

Он добавил, что БРИКС воспринимают как сильного игрока, США и Евросоюз, «поэтому контакты с африканцами, влияние на африканцев и, если хотите, разрешение африканцам играть немного большую роль, является абсолютно логичным».

«То есть здесь есть сложные геополитические игры, совершенно разные, начиная от меркантильных (зерна) и заканчивая политическими раскладами. То, что было написано в плане, еще раз подчеркиваю, не имеет никакого значения. Они могли написать там все, что угодно, ни в Киеве, ни в Москве этого бы серьезно не рассматривали», — подытожил Рахманин.

После «миротворческих» визитов в Украину и Россию президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что африканские страны продолжают настаивать на «урегулировании конфликта» путем переговоров и дипломатии.

Рамафоса рассказал, что представители стран Африки представили «мирный план» из десяти пунктов. В частности, в нем говорится о:

деэскалации боевых действий;

немедленном начале переговоров;

освобождении военнопленных и возвращении украинских детей;

усилении гуманитарной поддержки;

приоритете усилиям по восстановлению.

Рамафоса добавил, что война имеет «очень реальное влияние» на африканские страны и экономики и они «материально» заинтересованы в ее урегулировании. В частности, он упомянул об экспорте зерна, договоренности в рамках которого нарушает Россия.

16 июня президент ЮАР Сирил Рамафоса приехал с «миротворческой миссией» в Украину. В нее вошли лидеры Сенегала, Коморских островов, Замбии, Египта, Республики Конго и Уганды. На фоне их визита Россия осуществила массированный обстрел Киева крылатыми и баллистическими ракетами. Однако делегация атаку не осудила, а у президента ЮАР говорили, что «не слышали взрывов».

17 июня африканские лидеры прибыли в Санкт-Петербург на встречу с Путиным. Рамафоса призвал прекратить войну и вернуться к переговорам с Украиной, а кремлевский диктатор ответил новой порцией пропаганды и лжи.

