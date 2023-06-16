Россияне выпустили по Украине крылатые и баллистические ракеты, в одном из районов Киева прогремел взрыв — онлайн

16 июня, 12:04
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Пуск Калибра (Фото:Минобороны РФ)

Пуск Калибра (Фото:Минобороны РФ)

По всей территории Украины объявили воздушную тревогу в пятницу, 16 июня. Россияне запустили крылатые и баллистические ракеты, в Киеве прогремели взрывы.

11:50. Воздушные силы отныне будут сообщать украинцам об угрозах ракетных ударов и атак дронами в своем Telegram, заявил в эфире телемарафона спикер Юрий Игнат

11:31. КМВА сообщила о взрывах в Киеве и угрозе применения баллистических ракет

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11:38. Мэр Виталий Кличко сообщил о взрыве в Подольском районе. По его словам, на Киев еще летят ракеты.

Около 10:50 воздушную тревогу объявили в Николаевской, Кировоградской, Винницкой, Днепропетровской и Черкасской областях.

«Зафиксированы пуски крылатых ракет Калибр с Черного моря», — вскоре сообщили в Telegram Воздушные силы ВСУ.

Затем тревога распространилась на все регионы. В ВС заявили, что несколько ракет летят в северном направлении. В Киевской городской военной администрации заявили, что на подступах к столице работает ПВО.

alerts.in.ua
Фото: alerts.in.ua

В ночь на 16 июня Россия атаковала Украину иранскими дронами-камикадзе типа Shahed. Силы ПВО уничтожили два беспилотника на южном направлении — в Николаевской области.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Ракеты Баллистические ракеты Воздушная тревога Калибр

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