Почему у президента ЮАР «не заметили» взрывы в Киеве и что на самом деле крылось за визитом африканских лидеров — эксперт 19 июня, 15:28 NV Премиум Владимир Зеленский с лидерами африканских стран в Киеве, 16 июня 2023 года (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Руководитель исследовательских программ Негосударственного аналитического центра Украинские студии стратегических исследований Юрий Олейник в эфире Radio NV рассказал, почему представитель президента ЮАР «не заметил» сирену и взрывы в Киеве во время визита африканской делегации, и что крылось за этим визитом.



«Мне кажется, не было изначально полностью готовности реагировать. Очевидно, они не ожидали таких российских подарков. А сегодня (интервью состоялось 17 июня 2023 года — ред.) уже планируется визит в Санкт-Петербург, поэтому представитель боялся как-то что-то четко сказать, решил спустить, так сказать, на тормозах этот вопрос, попробовать», — прокомментировал Олейник странную реакцию представителей ЮАР на обстрел Киева россиянами в день их визита в эфире Radio NV.

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Он добавил, что позже президент ЮАР был вынужден признать атаку из-за реакции на заявление его спикера.