Зеленский: Делегация Африки могла почувствовать, кто действительно заинтересован в мире

18 июня, 23:55
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Президент Украины Владимир Зеленский и главы государств-участников «миротворческой миссии» Африки в Киеве, 16 июня 2023 года (Фото:REUTERS/Валентин Огиренко)

Президент Украины Владимир Зеленский и главы государств-участников «миротворческой миссии» Африки в Киеве, 16 июня 2023 года (Фото:REUTERS/Валентин Огиренко)

Президент Владимир Зеленский заявил, что делегация стран Африки во время визитов в Украину и Россию могла понять, кто на самом деле заинтересован в мире.

Об этом говорится в вечернем обращении президента.

«Все вы видели, как прошел визит делегации стран Африки в Украину, визит затем в государство-террориста. Делегация имела возможность увидеть, кто на самом деле заинтересован в мире, а кто на самом деле сам по себе война. Это было очень четко», — отметил Зеленский.

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Он сказал, что все, о чем говорилось в Украине, было о «формуле мира», пункт за пунктом. Зато все, о чем говорилось в России, было о войне, о том, как уничтожать жизнь дальше.

«Очевидная вещь — нет альтернативы „формуле мира“. Хорошо, что мир все больше и больше это слышит и видит», — резюмировал украинский лидер.

16 мая лидеры африканских стран выступили с новой инициативой по миру в Украине. Она предусматривает начало «переговоров» с Россией, даже если оккупационные войска не покинут территорию Украины. В начале июня в Киев и Москву собирается отправиться «миротворческая миссия», в которую войдут президенты ЮАР, Египта, Замбии, Республики Конго и Уганды.

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В Офисе Зеленского отметили, что Украина готова выслушать все формулы мира, которые предлагают другие государства, но примененной может быть только украинская.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Африка Южная Африка Война в Украине Владимир Зеленский Украино-африканские отношения

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