Без осуждения России. Президент ЮАР подвел итоги «миротворческих» визитов в Киев и Санкт-Петербург 19 июня, 10:02 Сирил Рамафоса (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

После "миротворческих" визитов в Украину и Россию президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что африканские страны продолжают настаивать на «урегулировании конфликта» путем переговоров и дипломатии.

Об этом говорится в его заявлении, опубликованном в понедельник, 19 июня.

Рамафоса рассказал, что представители стран Африки представили «мирный план» из десяти пунктов. В частности, в нем говорится о:

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деэскалации боевых действий;

немедленном начале переговоров;

освобождении военнопленных и возвращение украинских детей;

усилении гуманитарной поддержки;

приоритете усилиям по восстановлению.

По словам президент ЮАР, лидеры африканских стран подтвердили, что суверенитет стран должен уважаться согласно Уставу ООН, и отметили «необходимость обеспечения безопасности обеих стран». «Положительный прием» со стороны Украины и России Рамафоса назвал «одним из ключевых обнадеживающих достижений, которое дает основания для оптимизма, что предложения рассмотрят».

Южно-Африканская Республика, говорит он, договорилась о дальнейшем взаимодействии и с президентом Владимиром Зеленским, и с диктатором Владимиром Путиным.

«Мы надеемся, что по мере продолжения взаимодействия с обеими сторонами и африканскими лидерами будет заложен фундамент для деэскалации конфликта и переговоров, которые являются двумя важнейшими предпосылками для достижения прочного мира», — заявил президент ЮАР.



Рамафоса добавил, что война имеет «очень реальное влияние» на африканские страны и экономики и они «материально» заинтересованы в ее урегулировании. В частности, он упомянул об экспорте зерна, договоренности в рамках которого нарушает Россия.

16 июня президент ЮАР Сирил Рамафоса приехал с «миротворческой миссией» в Украину. В нее вошли лидеры Сенегала, Коморских островов, Замбии, Египта, Республики Конго и Уганды. На фоне их визита Россия осуществила массированный обстрел Киева крылатыми и баллистическими ракетами. Однако делегация атаку не осудила, а у президента ЮАР говорили, что «не слышали взрывов».



17 июня африканские лидеры прибыли в Санкт-Петербург на встречу с Путиным. Рамафоса призвал прекратить войну и вернуться к переговорам с Украиной, а кремлевский диктатор ответил новой порцией пропаганды и лжи.