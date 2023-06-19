Эксперт объяснил, какое значение имеет визит представителей африканских стран в Киев 19 июня, 17:15 Владимир Зеленский вместе с лидерами африканских стран в Киеве, 16 июня 2023 года (Фото:president.gov.ua)

Руководитель исследовательских программ Негосударственного аналитического центра Украинские студии стратегических исследований Юрий Олейник объяснил Radio NV, какое значение имеет визит представителей африканских стран в Киев.

Как рассказал Олейник в эфире Radio NV, от визита представителей африканских стран в Украину «не ожидалось какого-то сильного прорыва».

Он отметил, что во время визита пророссийски настроенная Южная Африка, в адрес которой звучали обвинения о поставках оружия и совместных учениях с Россией, пыталась продемонстрировать свой нейтралитет.

Видео дня

«Пытаются как-то показать невовлеченность, показать миротворчество, особенно после этого объявленного плана. Это, в целом, продолжение китайских инициатив. Но мы видим уже больше какую-то конкретику, всё-таки и более какие-то сдвиги, признание в том числе и потребностей Украины. В частности, там такой новый внесли [пункт] о ядерном оружии в Беларуси. Но в любом случае нет пока такого желания у них становиться больше на украинскую сторону», — заявил эксперт.

В то же время Олейник сказал, что благодаря тому, что большинство африканских стран заинтересованы войной России против Украины, «мы можем выходить на повестку дня этих стран, доносить их обществам, их СМИ нашу позицию». По его словам, это важно «в таком пропагандистском, дипломатическом аспекте».

После «миротворческих» визитов в Украину и Россию президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что африканские страны продолжают настаивать на «урегулировании конфликта» путем переговоров и дипломатии.

Рамафоса рассказал, что представители стран Африки представили «мирный план» из десяти пунктов. В частности, в нем говорится о:

деэскалации боевых действий;

немедленном начале переговоров;

освобождении военнопленных и возвращении украинских детей;

усилении гуманитарной поддержки;

приоритете усилиям по восстановлению.

Рамафоса добавил, что война имеет «очень реальное влияние» на африканские страны и экономики и они «материально» заинтересованы в ее урегулировании. В частности, он упомянул об экспорте зерна, договоренности в рамках которого нарушает Россия.

16 июня президент ЮАР Сирил Рамафоса приехал с «миротворческой миссией» в Украину. В нее вошли лидеры Сенегала, Коморских островов, Замбии, Египта, Республики Конго и Уганды. На фоне их визита Россия осуществила массированный обстрел Киева крылатыми и баллистическими ракетами. Однако делегация атаку не осудила, а у президента ЮАР говорили, что «не слышали взрывов».

17 июня африканские лидеры прибыли в Санкт-Петербург на встречу с Путиным. Рамафоса призвал прекратить войну и вернуться к переговорам с Украиной, а кремлевский диктатор ответил новой порцией пропаганды и лжи.