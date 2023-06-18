Столтенберг отреагировал на мирный план африканских лидеров 18 июня, 16:01 Йенс Столтенберг (Фото:REUTERS/Jonathan Ernst)

Все хотят, чтобы война в Украине как можно быстрее закончилась, но надо, чтобы мирное урегулирование было справедливым. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает Welt.

Столтенберг высказал свое мнение относительно так называемого мирного плана, предложенного африканскими лидерами для Украины. Он предупредил об опасности спешки в проведении мирных переговоров между Украиной и РФ.

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«Мы все хотим, чтобы эта война закончилась. Но для того, чтобы мир был длительным, он должен быть справедливым», — подчеркнул Столтенберг.

Генсек НАТО подчеркнул, что мир не может означать замораживание конфликта и принятие соглашений, продиктованных Россией.

«Только Украина может определить условия, которые являются приемлемыми для нее», — отметил он.

Столтенберг объяснил, что успехи украинской армии во время деоккупации территорий усилят позицию Украины на мирных переговорах.

«Чем больше оккупированных территорий Украина сможет освободить, тем лучшие позиции она будет иметь за столом переговоров для достижения справедливого и длительного мира», — сказал Столтенберг.

16 июня лидеры шести африканских стран прибыли в Киев и выступили с новой инициативой по миру в Украине. Она предусматривает начало «переговоров» с Россией, даже если оккупационные войска не покинут территорию Украины.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский пригласил лидеров стран Африки присоединиться к Глобальному саммиту мира на основе украинской формулы мира.

В Офисе президента подчеркнули, что Украина готова выслушать все формулы мира, которые предлагают другие государства, но примененной может быть только украинская.



17 июня делегация приехала в Москву, где президент ЮАР Сирил Рамафоса призвал российского диктатора Владимира Путина вернуться к мирным переговорам с Украиной и прекратить войну.