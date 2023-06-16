У президента ЮАР сказали, что «не слышали сирен и взрывов» во время атаки РФ на Киев 16 июня, 19:58 Работа ПВО Киева, 16 июня (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Находившиеся с визитом в Киеве африканские лидеры якобы не слышали сигнала воздушной тревоги и взрывов в городе во время очередной атаки россиян в пятницу, 16 июня.

Об этом сообщил президент ЮАР Винсент Магвен.

По его словам, делегация проводила свой визит по плану. При этом он заявил, что все, что пережила африканская делегация, казалось им абсолютно нормальным.

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«И взрывов мы не слышали. Вместо этого мы видели, как люди неторопливо проводят свой день. Из того, что мы пережили до сих пор, все кажется нормальным», — написал он.

Днем в пятницу, 16 июня, РФ нанесла новый массированный удар по Украине. Россияне запустили по столице крылатые и баллистические ракеты.



Воздушные силы ВСУ сообщили о сбитии шести аэробалистических ракет Кинжал, шести крылатых ракет Калибр и двух разведывательных беспилотников на подлете в Киев и над городом.



Это самый масштабный удар по Киеву за последние недели.