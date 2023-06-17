Президент ЮАР на встрече с Путиным призвал прекратить войну. Диктатор ответил новой порцией пропаганды

17 июня, 21:49
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Владимир Путин (Фото:Sputnik/Sergei Pyatakov/Pool via REUTERS)

Владимир Путин (Фото:Sputnik/Sergei Pyatakov/Pool via REUTERS)

Президент ЮАР Сирил Рамафоса призвал российского диктатора Владимира Путина вернуться к мирным переговорам с Украиной и прекратить войну. Диктатор в ответ показал документ, который обсуждала украинская сторона до отступления войск РФ из Бучи.

Об этом сообщает российский Интерфакс.

Во время визита делегации стран Африки в Санкт-Петербург президент Южно-Африканской республики заявил, что войну в Украине нужно срочно прекратить. Он напомнил, что мирное предложение африканских стран по Украине строится на десяти элементах, которые были озвучены миссией накануне в Киеве.

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Путин в свою очередь отметил, что Москва «с уважением» относится к позиции Африки в пользу мирного урегулирования и «открыта к диалогу» со всеми, кто будет учитывать российские интересы.

«Но не мы, а руководство Украины объявило о том, что оно не будет вести никаких переговоров. Более того, действующий президент Украины подписал соответствующий декрет, запрещающий вести эти переговоры», — сказал президент РФ.

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Также диктатор показал документ, который обсуждался в прошлом году Украиной и Россией по итогам переговоров в Стамбуле до отступления российской армии из Бучи и раскрытия многочисленных преступлений российской армии.

«Но после того как мы, как и обещали, отвели войска от Киева, киевские власти, как обычно делают, их хозяева, выбросили это (документ — ред) все на свалку истории. Они отказались от этого. Где гарантии, что они и дальше не будут отказываться от каких-то других договоренностей?», — сказал диктатор страны-агрессора.

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Днем в пятницу, 16 июня, РФ нанесла новый массированный удар по Украине. Россияне запустили по столице крылатые и баллистические ракеты типа Кинжал.

В этот день президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса приехал с визитом в Киев. Вместе с ним в африканской «миротворческой миссии» участвовали главы африканских государств и правительств Африки. Это Замбия, Коморские Острова, Конго, Египет, Сенегал и Уганда.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Владимир Путин Переговоры Российская агрессия ЮАР Войска РФ

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