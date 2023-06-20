«Он хочет играть войну вдолгую». Почему арифметически выиграть войну должна РФ, но на самом деле все совсем не так и в чем уверен Путин? Интервью NV 20 июня, 12:08 NV Премиум Украинский танк на фронте недалеко от Бахмута, Донецкая область, 19 июня 2023 года (Фото:Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via REUTERS)

Сергей Рахманин, нардеп, член Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, рассказал в интервью Radio NV, как российский диктатор излучает уверенность в том, что победит в затяжной войне и какие факторы не учитывает.

— Я начну с африканского «мирного плана». <...> Он предусматривал переговоры с Россией, пока продолжается война. В Киеве это отвергли. <...> Агентство Reuters сообщает, что даже Путин отверг этот африканский мирный план, потому что он его не устраивал. Тогда возникает вопрос, а ради чего это все было, где этот план писался и с какой целью эти лидеры африканских стран путешествуют от Киева до Москвы? Возможно, у вас есть объяснение?

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— Во-первых, понятно, что этот план не писался ни в Москве, ни в Пекине, ни в Киеве, ни в Вашингтоне, ни в Брюсселе. Он действительно писался в Африке, думаю, что писался преимущественно в Африке. Второе, что было в этом плане — на самом деле не имело и не имеет никакого значения, потому что еще до начала этих визитов в Украину и Россию никто ни в Киеве, ни в Вашингтоне, Москве, Брюсселе, ни в Пекине, где угодно, серьезно не воспринимали эти предложения как реальные и тем более не воспринимали этот как план какого-то условного завершения войны. Цель этого проекта была совершенно другой и план служил просто формой, объясню, о чем идет речь.

Во-первых, я бы сразу обратил внимание на то, как составлялась эта делегация. В нее входили представители семи разных стран Африки, которые придерживаются совершенно разных политических курсов. Например, там были откровенно пророссийские ЮАР и Уганда, были Замбия и Коморские острова, которые, кстати, голосуют в пользу Украины в ООН и движутся в западном векторе. И есть нейтральные Египет, Конго и Сенегал. Они представляли разные части Африки, я бы обратил на это внимание, это очень важная деталь.