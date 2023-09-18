Украина должна требовать от западных партнеров 200 F-16 — политтехнолог 18 сентября, 16:10 Президент Украины Владимир Зеленский в кабине истребителя F-16 в Дании, 20 августа 2023 года (Фото:Ritzau Scanpix/Mads Claus Rasmussen via REUTERS)

Политтехнолог Сергей Гайдай в интервью Radio NV заявил, что Украина должна требовать от западных партнеров 200 истребителей F-16.

В эфире Radio NV Гайдай объяснил, что западные страны не готовились к войне артиллерией, которая идет в Украине сейчас, и производят крайне мало снарядов.

«За месяц мы тратим 250 тысяч снарядов, а они только на 2025 год спланировали, что США за месяц будут производить где-то 120 тысяч снарядов», — рассказал политолог.

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Он отметил, что вместо этого западные страны готовились к авиационной войне и имеют много самолетов и реактивных ракет, «которые базируются на самолетах».

«Если мы получим 200 F-16, то тогда западные страны могут нас обеспечивать большим количеством таких ракет, которые могут влиять, давать нам преимущество — во взрывном [количестве] уничтожать российские войска и их логистику. Именно это должны мы просить, требовать от наших западных партнеров», — подчеркнул Гайдай.

Он добавил, что для получения F-16 Украине необходимо провести выборы во время войны, «показать, что коррупции нет» и осуществлять во время войны реформы.

«Потому что помогать недемократической стране, где узурпирована власть, где она коррумпирована, никто не будет. Потому что это деньги их налогоплательщиков, а налогоплательщики очень внимательно у них смотрят, на что тратятся деньги их руководством», — сказал политолог.

17 сентября в эфире телемарафона спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что процесс тренировок украинских пилотов на западных истребителях F-16 серьезно сдвинулся с места и «набрал обороты».

Ранее в интервью NV Игнат сообщал, что опытные летчики из Украины будут учиться пилотировать F-16 в Штатах и Дании, а молодые — в Великобритании. В сентябре на авиабазе в Техасе начнется «языковая» подготовка украинских пилотов и технического персонала к обучению на американских истребителях F-16.

В середине августа стало известно, что США разрешили Дании и Нидерландам передать Украине истребители F-16, как только пилоты закончат обучение.

В Минобороны Дании заявили, что украинские пилоты начнут тренировки на F-16 в конце августа.

20 августа Нидерланды и Дания пообещали передать Украине 61 самолет — 42 и 19 соответственно.

Первые шесть самолетов Копенгаген может передать до нового года. По словам президента Владимира Зеленского, все истребители Дания будет поставлять «разными этапами» и «небыстро».