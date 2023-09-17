Тренировки украинских пилотов на F-16 сдвинулись с места и набирают оборотов — Игнат 17 сентября, 15:34 F-16 (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

Процесс тренировок украинских пилотов на западных истребителях F-16 серьезно сдвинулся с места и «набрал обороты».

Об этом спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил в эфире телемарафона.

«Могу заверить, что процесс действительно сдвинулся с места очень серьезно. Он и не был на месте, но набрал обороты. Летчики учатся и проходят подготовку», — сказал он.

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Игнат отказался уточнить, в какой стране и сколько пилотов проходят подготовку, а также сколько самолетов получит Украина. По словам спикера, дальше об этом будут сообщать лидеры стран, где учатся украинские пилоты.

«К сожалению, не можем сейчас так подробно отвечать на эти вопросы. Не каждое государство хочет особо детализировать тот процесс, который происходит на его территории», — добавил он.

Ранее в интервью NV Игнат сообщал, что опытные летчики из Украины будут учиться пилотировать F-16 в Штатах и Дании, а молодые — в Великобритании. В сентябре на авиабазе в Техасе начнется «языковая» подготовка украинских пилотов и технического персонала к обучению на американских истребителях F-16.

В середине августа стало известно, что США разрешили Дании и Нидерландам передать Украине истребители F-16, как только пилоты закончат обучение.

В Минобороны Дании заявили, что украинские пилоты начнут тренировки на F-16 в конце августа.

20 августа Нидерланды и Дания пообещали передать Украине 61 самолет — 42 и 19 соответственно.

Первые шесть самолетов Копенгаген может передать до нового года. По словам президента Владимира Зеленского, все истребители Дания будет поставлять «разными этапами» и «небыстро».