Украинские пилоты могут быть готовы летать на F-16 уже через три месяца, — руководитель Воздушных сил Нацгвардии США 13 сентября, 02:01 F-16 (Фото:Министерство обороны Южной Кореи / Handout via REUTERS)

Первые украинские пилоты могут закончить обучение на истребителях F-16 еще до конца года, хотя до выполнения боевых задач пройдет больше времени, передает Associated Press слова директора Военно-воздушных сил Национальной гвардии США генерал-лейтенанта Майкла Ло.

Агентство сообщает, что украинские пилоты должны до октября прибыть на базу ВВС Национальной гвардии США Моррис в Тусоне, штат Аризона.

Сейчас они проходят тестирование на знание английского языка, и в зависимости от их знаний и предыдущего опыта работы на истребителях, пилоты могут завершить обучение в США в течение трех месяцев, цитирует Ло AP.

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«Как только им дадут добро, они приедут и немедленно начнут обучение», — сказал генерал-лейтенант.

По его словам, чтобы уложиться в сжатые сроки подготовки, база в Тусоне, вероятно, сместит некоторые другие свои международные обязательства по подготовке пилотов и займется в первую очередь Украиной.

«Это национальный приоритет», — отметил военный.

Однако после завершения обучения в США украинцам нужно будет вернуться в Европу для прохождения дополнительной подготовки с НАТО.

Генерал Дэвид Олвин, кандидат на должность нового командующего ВВС США, заявил, что в среднем подготовка F-16 занимает от шести до девяти месяцев, но срок может быть сокращен, если украинские пилоты овладеют знаниями и навыками быстрее.

«Я могу заверить вас, что если люди в Тусоне увидят прогресс, они не будут их задерживать. Они подготовят их до уровня их компетенции, и если это займет меньше времени, то тем лучше».

Истребители F-16 для Украины — что известно

В середине августа стало известно, что США разрешили Дании и Нидерландам передать Украине истребители F-16, как только пилоты закончат обучение.



В Минобороны Дании заявили, что украинские пилоты начнут тренировки на F-16 в конце августа.



20 августа Нидерланды и Дания пообещали передать Украине 61 самолет — 42 и 19 соответственно.



Первые шесть самолетов Копенгаген может передать до нового года. По словам президента Владимира Зеленского, все истребители Дания будет поставлять «разными этапами» и «небыстро».

