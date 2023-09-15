Личная встреча двух президентов. Почему Зеленский летит в Америку и о чем будет говорить с Байденом 15 сентября, 16:01 NV Премиум Вскоре ожидается новая личная встреча президентов Джо Байдена и Владимира Зеленского (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

Поставки ATACMS и F-16, коррупция в Украине и новая формула безопасности — политолог Владимир Фесенко рассказывает NV, о чем будут говорить Владимир Зеленский с Джо Байденом на следующей неделе в США.

На следующей неделе президент Владимир Зеленский отправится за океан — он будет участвовать в общих дебатах на сессии Генассамблеи ООН, которая будет проходить в Нью-Йорке. Но также стало известно, что в ходе этой поездки Зеленский встретится с президентом США Джо Байденом, который примет его в Белом Доме.

Видео дня

Последний раз перед этим американский и украинский президенты встречались пару месяцев назад на полях саммита НАТО в Вильнюсе.

О чем они будут говорить на следующей неделе и чем важна эта встреча, NV спросил у Владимира Фесенко, политолога, директора Центра политических исследований Пента.

— Есть информация, что президент Зеленский должен лично встретиться с президентом Байденом в Белом доме на следующей неделе. По вашему мнению, что может означать эта встреча?

— Да, Зеленский едет для участия в неделе высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН. В рамках этой рабочей поездки будет и встреча с Байденом. Встреча руководителя любой страны мира с президентом США является важной. Поэтому сам факт такой встречи для нашей страны является важным. Так было и раньше, а сейчас, в условиях войны, когда мы зависим от западной поддержки и, в первую очередь, от поддержки США, такая встреча является крайне важной.

Очень хорошо, что это будет отдельный разговор, насколько я понимаю, не просто на полях, что, как правило, длится максимум полчаса. А будет, как я догадываюсь, более длительный разговор и более содержательный. Это в интересах обеих стран.

— О чем в первую очередь будут говорить президенты, по вашему мнению?

