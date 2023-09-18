«Будут выборы — будут F-16». Как Украине избежать узурпации власти и не сойти с пути к победе — разговор NV с политтехнологом Гайдаем 18 сентября, 07:59 NV Премиум Человек держит украинский флаг на параде EuroPride. Мальта, 16 сентября 2023 года (Фото:REUTERS/Darrin Zammit Lupi)

Политтехнолог Сергей Гайдай считает, что Украине даже во время войны нужны выборы. Иначе, говорит он, нас ждет узурпация власти.

Почему так и как провести выборы, чтобы не навредить пути к победе в войне с Россией, Гайдай рассказал в интервью Radio NV.

— Начали обсуждать государственный бюджет 2024 года. Правительство подготовило предварительный план сметы. И, как говорит премьер, его приоритеты — это военные расходы, и есть немного денег на индексацию пенсий. А вот на выборы денег не предусмотрено. Как уточнил Денис Шмыгаль на пресс-конференции, нет даже строки «выборы». Это означает, что их точно не будет в 2024 году? Или, учитывая те замечания, обсуждения, которые поступают из-за рубежа, возможно, их проведет страна при определенных условиях?

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— Давайте честно. Кто бы там что ни думал, и как бы ни убеждали украинцев, что выборы во время войны — это угроза, нам выборы нужны. Когда у нас власть не проходит экзамены легитимности, когда она не зависит от того, как мы голосуем, она чем дальше, тем [больше] становится узурпаторами власти. И в целом там больше коррупции и больше возможностей не обращать [внимания] на запросы и давление гражданского общества.

Вот [16 сентября] в Киеве была очень важная акция под Киевской городской администрацией. Украинцы требовали не асфальта, не брусчатки, не безумных работ, которые развернулись этим летом в Киеве по благоустройству, а дронов, которых армии не хватает. Не хватает даже иногда самого необходимого — медицины, аптечек и всего остального. Гражданское общество давило и требовало от руководства Киева, от господина Кличко, чтобы деньги были туда направлены.

Поэтому, когда власть говорит «нет денег», но мы видим безумный разгул схем — схем, которые еще в обычную жизнь приносили большие откаты власти, а это асфальтирование… Я больше скажу. Меня поразила одна строка в бюджете, мне кажется, Полтавщины или Полтавы: миллиард гривен на обрезку сухих веток. Я бы потерпел, если честно, сухие ветки еще до победы. Но миллиард гривен — это огромные деньги, которые бы сохранили жизнь многим бойцам на фронте.

Поэтому, когда власть говорит «нет денег», и говорит, что в следующем году в бюджете заложено, мы поднимем минимальную зарплату с 7000 гривен до 8000, я хочу спросить: а каким образом у вас есть деньги оплачивать чиновников во многих учреждениях, где зарплата 300 тысяч гривен, 600 тысяч, 500 тысяч? Там деньги есть. То есть там люди, несмотря на войну, получают огромные зарплаты, даже по меркам западных стран. В Польше меньше чиновники получают, хотя Польша развитая страна и не ведет войну. А вы здесь рассказываете, что минимальная зарплата обычного человека может быть 8000 гривен.

Если хотите, просто сократите государственный аппарат, сэкономьте и деньги на выборы найдутся. А они нам нужны, потому что их требует Запад. Потому что от них зависит, будут ли они считать, что они помогают демократической стране, или стране, в которой коррумпированная власть захватила власть и не хочет ее отдавать. Это важно. Это будет способствовать [Украине]: наша власть вынуждена будет, готовясь к выборам, демонстрировать, что хотя бы она хочет бороться с коррупцией, если не борется, и разные другие реформы делать.

И самому [президенту Владимиру] Зеленскому это нужно, если честно. Потому что если большинство украинцев считают, что ты отвечаешь за коррупцию, которая растет буйным цветом во время войны, то, как минимум, ты должен пройти экзамен и подтвердить свою легитимность, можешь ли ты дальше быть президентом.

— Но согласитесь, здесь сложная ситуация. Провести выборы — это же не просто бросить где-то в урну бюллетень, чтобы они назвались легитимными, чтобы они были честными, свободными, прозрачными. Это еще агитация, возможность голоса для тех, кто выехал, кто в окопах…