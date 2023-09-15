«Ежедневно наносят удары». Как украинские пилоты «прорубают» путь ракетам в Крым, и почему российская ПВО себя дискредитировала — Юрий Игнат 15 сентября, 15:43 В Севастополе в ночь на 13 сентября прогремели взрывы (Фото:DR)

Распиаренная Кремлем система ПВО С-400 Триумф не смогла справиться ни с крылатыми ракетами западного производства, ни с противокорабельными ракетами украинского производства, говорит представитель Воздушных сил Юрий Игнат.

За последние несколько дней украинские военные провели ряд успешных атак на российские объекты в оккупированном Крыму и акватории Черного моря. 11 сентября разведка сообщила о возвращении так называемых «вышек Бойко». А через два дня после этого в оккупированном Севастополе был полностью разрушен большой десантный корабль Минск и выведена из строя на длительный срок или уничтожена подводная лодка Ростов-на-Дону.

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После этого командующий Воздушных сил поблагодарили пилотов за «замечательную боевую работу» и заявил, что «дальше будет».



И уже на следующий день, 14 сентября, ВСУ поразили современный российский зенитный ракетный комплекс С-400 «Триумф» в районе Евпатории. До этого такой же комплекс противовоздушной обороны оккупантов был выведен из строя на Тарханкуте.

Подробнее о том, что происходило в Крыму, NV пообщался с Юрием Игнатом, спикером Воздушных сил Украины.

— 13 сентября стало известно, что были повреждены российская подводная лодка и военный корабль в результате обстрела Севастопольского судостроительного завода в оккупированном Крыму. На Западе это назвали самым большим ударом по российским военно-морским объектам за все время большой войны. Вы согласны с такой оценкой?



— Почему мы должны делать какую-то глобальную оценку? Мы говорим конкретно: на сухих доках был уничтожен десантный корабль и подводная лодка, которая, в частности, является носителем крылатых ракет Калибр. Конечно, это беспрецедентно, потому что крылатыми ракетами разбили корабли. Есть противокорабельные ракеты, такие как российский Оникс, или Гарпун, или украинские Нептун. Но эти боевые суда, которые в составе Черноморского флота, и находились на ремонте, были поражены крылатыми ракетами. Как ни крути, были выведены [из строя] две мощные единицы.

