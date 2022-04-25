Россия потеряла в войне с Украиной четверть боевой силы, с которой начинала вторжение. Сможет ли она восполнить потери? — WSJ 25 апреля, 18:11 Сюжет Цей матеріал також доступний українською Украинский солдат запрыгивает на выведенный из строя российский танк, 20 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Alkis Konstantinidis)

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Россия потеряла не только почти 22 тысячи бойцов, но, по данным США, и около четверти техники, пересекшей украинскую границу.

НВ публикует перевод материала The Wall Street Journal о том, сможет ли страна-агрессор восполнить эти потери и что происходит с ее военной промышленностью и экспортом вооружений под влиянием санкций и войны.

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Огромные потери боевой техники РФ

Интенсивное использование и потеря Россией оружия в Украине в сочетании с жесткими санкциями Запада на долгие годы ограничат ее военную мощь и прибыльный экспорт вооружений, препятствуя ее способности производить все, начиная от новых систем вооружения и заканчивая запасными частями для существующих вооружений.

Сейчас, на девятой неделе того, что было задумано как быстрая военная операция, Россия развернула значительную часть своего арсенала, в том числе часть своего самого современного оборудования. По словам аналитиков, она выпустила огромное количество ракет, реактивных снарядов и артиллерийских снарядов и серьезно сократила поставки новейших высокоточных боеприпасов.

Россия также потеряла более 3000 единиц крупной техники в боях, согласно Oryx, системе отслеживания разведданных в открытых источниках. В их число входят более 500 основных боевых танков, 300 боевых бронированных машин, 20 реактивных истребителей и 30 вертолетов.

По словам Марка Канциана, старшего советника Центра стратегических и международных исследований, аналитического центра в Вашингтоне, в последние годы Россия производила около 250 танков и 150 самолетов в год. Это означает, что украинские силы за два месяца уничтожили танки, произведенные в России как минимум за два года.

США считают, что Россия в целом потеряла примерно четверть боевой силы, которую она первоначально намеревалась использовать при вторжении в Украину, заявил на прошлой неделе высокопоставленный представитель Пентагона, не вдаваясь в детали. Минобороны России не ответило на запрос о комментарии.

Запасы еще велики, но санкции отбросили российский ВПК назад

На данный момент российские силы вторжения могут использовать огромные запасы техники, так что их истощение вряд ли быстро повлияет на ход войны. Списки официальной техники России включают в себя десятки тысяч боевых наземных транспортных средств. Но многие из них требуют обслуживания или ремонта, а большая часть, вероятно, не работает и может быть использована только в качестве запасных частей, говорят аналитики, которые отслеживают ситуацию в российской армии. Сколько старых машин на самом деле может быть применено, неизвестно.

Если война затянется на месяцы, потребление и уничтожение российской техники в сочетании с западными финансовыми санкциями и экспортными ограничениями помешают Москве обеспечить войска более качественным оборудованием, считают аналитики. По словам западных чиновников и аналитиков, российским оборонным подрядчикам также будет сложно удовлетворить спрос как со стороны Москвы, так и со стороны заказчиков из-за границы, или инвестировать в исследования и разработку новых продуктов.

«Наши санкции отбросили военно-промышленный комплекс России назад, и в ближайшее время он не восстановится», — заявила в четверг в Брюсселе заместительница госсекретаря США Венди Шерман.

Вице-премьер России Юрий Борисов заявил в прошлом месяце, что трудно оценить влияние санкций на Россию. «Цель выполнения госзаказов была и остается приоритетной», — сказал он.

Кремль не подтвердил масштабы потерь техники, и не сообщил, как он планирует пополнять свои силы. Среди наиболее значительных потерь, которые он подтвердил, — потопление крейсера Москва, флагмана ее Черноморского флота, который Украина, как утверждается, поразила ракетами. Россия говорит, что он затонул во время буксировки в условиях шторма.

Советская ставка на количество оружия

Россия, а ранее Советский Союз, построили военные стратегии, основанные на огромном количестве достаточно простого оружия, чтобы сокрушить противника. По словам аналитиков, Москва временами оказывалась готова понести большие потери для достижения своих целей, полагаясь на свои запасы вооружений, в основном советских времен, и многих компонентов, необходимых для их производства. Этот подход контрастирует с подходом Запада, который сосредоточился на разработке меньшего, но более совершенного оружия, способного лучше выдерживать боевые действия.

Замена утерянных Россией современных боевых самолетов и вертолетов обойдется в сотни миллионов долларов, а западные санкции призваны воспрепятствовать пополнению запасов.

Даже менее совершенные наземные транспортные средства могут стать проблемой для российских оборонных компаний, которые не проводили масштабной модернизации производственных систем с советских времен и по-прежнему в значительной степени полагаются на иностранное оборудование, станки и высокоточные компоненты, такие как электроника и подшипники, поставки которых сейчас запрещены санкциями. Военно-промышленный сектор России сократился по сравнению с советскими масштабами, что еще больше усложнило резкое увеличение производства, как во время Второй мировой войны.

«У нас нет людей, у нас нет оборудования, у нас нет компонентов», — сказал российский военный аналитик.

Хотя санкции и проблемы в промышленности вряд ли быстро повлияют на поля сражений в Украине, это может произойти, если война продолжится.

Проблемы с экспортом и импортозамещением

«Настоящее испытание для отрасли в отношении ввозимых ресурсов, вероятно, произойдет в ближайшие месяцы или в следующем году», поскольку запасы компонентов с санкционным содержанием истощаются, и в России заканчиваются микросхемы иностранного производства, которые сейчас используются в большей части военной техники", — сказал Томас Мальмлоф, старший военный аналитик Шведского агентства оборонных исследований.

Проблемы оборонного производства, ударившие по экспорту, ослабят российскую экономику, пострадавшую от беспрецедентных санкций. Россия является вторым по величине экспортером оружия в мире после США, и оружие является одним из крупнейших экспортных товаров России, кроме природных ресурсов, которые доминируют в экономике страны. Россия экспортирует оружие в более чем 45 стран, и с 2016 года на ее долю приходится около 20% мировых продаж оружия.

Проблемы появились даже у российского оборонного экспорта, который не зависит от иностранного сырья, из-за санкций, наложенных на российскую банковскую систему. Государственный производитель вооружений Алмаз-Антей заявил в прошлом месяце, что не может получить около $1 миллиарда платежей от клиентов, включая Индию и Египет, и призвал российское правительство помочь военным компаниям, разработав системы для проведения зарубежных транзакций.

«Сейчас из-за введенных санкций проведение платежей застопорилось. И суммы колоссальные», — заявил российскому информационному агентству ТАСС финансовый директор Алмаз-Антея Рустам Улумбеков. Алмаз-Антей не ответил на запрос о комментарии.

В марте крупнейший российский производитель танков Уралвагонзавод заявил, что увольняет некоторых рабочих. Представитель его профсоюза сказал, что предприятие, находящееся под санкциями США и Европы, столкнулись с нехваткой деталей для компонентов, таких как картриджные подшипники, которые оно больше не может получать от поставщиков в Швеции и других странах из-за санкций.

«С количеством заказов проблем нет. Есть проблемы с их выполнением», — заявил изданию Ura.ru представитель профсоюза Александр Иванов.

Иванов рассказал The Wall Street Journal в недавнем интервью, что Россия сейчас делает упор на усилия по импортозамещению, которые позволят ей заменить даже самые дефицитные детали.

«Они найдут способ выполнить оборонные контракты, — сказал он, — Это огромная ответственность перед государством».

По его словам, запасы компонентов обеспечивают буфер. «У нас есть стратегический профицит, накопленный десятилетиями».

Но аналитики говорят, что более современная и лучшая военная техника России может столкнуться с большими проблемами.

После распада Советского Союза в 1991 году Россия импортировала многие западные системы и компоненты вооружений. В 2015 году, после того как Запад ввел санкции в связи с захватом Москвой Крымского полуострова и ее поддержкой сепаратистов на востоке Украины, Кремль запустил программу импортозамещения, заказав обновление своего «военно-промышленного комплекса на новой технологической базе». Сообщалось, что к 2025 году импорт будет замещен в 826 видах вооружения и военной техники.

Президент России Владимир Путин в то время заявил своей Военно-промышленной комиссии, что «импортозамещение в оборонной промышленности — это серьезный вызов, на который должны ответить руководители, инженеры, конструкторы, предприниматели и ученые».

С тех пор Россия не смогла запустить в массовое производство некоторые из своих самых передовых и широко разрекламированных новых систем вооружения, в том числе реактивные истребители Сухой, танк Т-14 Армата и самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-100. Задержки связаны с производственными проблемами и санкциями, сообщают российские СМИ.

Меньше денег на новые разработки

Боевые действия России, помимо истощения ее арсеналов, могут повредить экспортным продажам. Крупномасштабное уничтожение украинскими войсками российской военной техники с использованием современных западных беспилотников, артиллерии и переносных ракетных установок подрывает репутацию вооружений Москвы, считает старший военный аналитик Rand Corp Скотт Бостон.

«Когда показывают, что их оружие взрывается повсюду, возникает общее мнение, что, возможно, это оборудование не так уж и хорошо», — сказал он.

Удар по оборонному экспорту нанесет ущерб не только ее торговому балансу. Страны и компании-экспортеры оружия полагаются на иностранные продажи для субсидирования разработки и производства новых систем вооружения для своих вооруженных сил. Если российское оружие не сможет приносить доход от экспорта, российские производители могут столкнуться с трудностями при внедрении инноваций и сохранении конкурентоспособности в быстро модернизирующемся секторе.

«Россия сильно зависит от экспорта в вопросе снижения себестоимости разработки вооружений», — сказал Джон Парачини, старший научный сотрудник Rand по международным и оборонным вопросам.

Запасные части могут стать еще одной проблемой для российских вооруженных сил, поскольку даже небоевые военные операции быстро изнашивают экипировку. Советская промышленность была сосредоточена на достижении целей по производству готовой продукции, от обуви до истребителей, уделяя меньше внимания постоянному обслуживанию продукции. Оборонная промышленность постсоветской России улучшилась лишь незначительно, говорят люди, работавшие с российскими заводами.

Для деталей, изношенных в Украине, «возможность заменить их — это длительная операция. Они никогда не производили запасные части, как мы», — сказал бывший американский военный чиновник с более чем двадцатилетним опытом работы с российской военной техникой, пожелавший остаться неизвестным.

Острая необходимость в запасных частях также может повредить экспорту в крупнейшие иностранные покупатели России, включая Индию, Вьетнам и Египет.

«Если некоторые из крупнейших покупателей оружия в России забеспокоятся, что не смогут получить запасные части, они разработают свои собственные местные системы… или переключатся на другие страны», — сказал Парачини из Rand.

По его словам, бенефициарами могут быть страны бывшего Восточного блока, которые все еще имеют и поддерживают оборудование советской разработки.

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