Агрессор считает «неприемлемым». Россия направила США ноту протеста из-за поставок оружия в Украину — посол 25 апреля, 13:02 Цей матеріал також доступний українською Анатолий Антонов (Фото:Embassy of Russia in the USA)

Страна-агрессор Россия требует, чтоб США прекратили отправлять новое вооружение в Украину.

Война России против Украины — главные события 25 апреля

Об этом сообщил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, сообщает The Guardian.

«Мы подчеркнули неприемлемость ситуации, когда США поставляют оружие в Украину, и потребовали прекратить эту практику», — сказал он.

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Антонов сообщил, что после визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев в Вашингтон была направлена дипломатическая нота с «выражением озабоченности» агрессора-России.

«800 млн долларов, на такую сумму будут поставлены вооружения Киеву из Вашингтона. Это огромная цифра, она не способствует поиску дипломатического решения, урегулированию ситуации. Передавали ли мы ноту — да», — сказал он.

По его словам, якобы «неприемлемо», когда США «напихивают Украину оружием».

«Мы требовали прекращения такой практики», — сказал Антонов.

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