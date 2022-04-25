Правительство Германии «в ближайшее время» примет решение о предоставлении Украине 100 боевых машин пехоты Marder 25 апреля, 15:02 Цей матеріал також доступний українською Германия обещает принять решение о предоставлении Украине 100 боевых машин пехоты Marder (Фото:PzBrig15)

Правительство Германии «в ближайшее время» примет решение о поставках Украине 100 боевых машин пехоты Marder, разрешение на которые запросил оборонный концерн Rheinmetall.



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Об этом заявил официальный представитель кабинета министров Штеффен Хебештрайт, сообщает DW.

Ранее стало известно, что дочернее предприятие Rheinmetall обратилось к федеральному правительству за разрешением на поставку Киеву 100 боевых машин пехоты типа Marder.

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Запрос поступил в министерство экономики ФРГ и был незамедлительно передан в Федеральный совет безопасности, которому теперь предстоит решить вопрос о прямой поставке тяжелого вооружения из Германии в Украину.

МП Marder производится немецким концерном Rheinmetall — Украина хотела их купить у производителя. Однако правительство Шольца прохладно отнеслось к таким идеям, озвучив за последние недели целый ряд причин, якобы препятствующих поставкам тяжелого оружия в Украину.

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Также на этой неделе канцлер заявил, что поставки вооружения для Украины из запасов бундесвера вряд ли возможны, поскольку возможности Берлина «достигли предела». В то же время он объявил о намерениях финансировать прямые поставки оружия Киеву от немецких производителей.

За первый месяц вторжения (по состоянию на конец марта) Германия поставила Украине вооружений и оборонных товаров на сумму 186 млн евро. Среди них были гранатометы, зенитные ракеты, пулеметы и боеприпасы, однако не было тяжелого вооружения: танков и бронетехники, вертолетов и истребителей, артиллерии.

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